Complicada situación de Edgardo “el Patón” Bauza: su hijo reveló su verdadero estado de salud

El histórico director técnico de Liga de Quito y San Lorenzo , Edgardo Bauza, está atravesando una enfermedad degenerativa “Tiene avanzado el Alzheimer y hoy está complicado”, fueron las palabras del periodista Juan Manuel ‘Bambino’ meses atrás.

Su hijo Maximiliano aclaró que lo que tiene el Patón es demencia temporofrontal. “Él está bien, cuidado y contenido, con la enfermedad más avanzada, que avanzó aún más seis meses después de que dejó de trabajar”, aseguró.

“Ya es complicado que tenga lucidez. Por el avance de la enfermedad es complicado tener una conversación fluida con él”, detalló.

La enfermedad que padece Patón Bauza Su hijo dio detalles de su estado de salud. (Gabriel Rossi/LatinContent via Getty Images)

¿Cómo se encuentra?

Maximiliano indicó que su padre está contenido. Actualmente, el ganador de la Copa Libertadores con el club azucena se encuentra en Quito y está siendo cuidado por su pareja Marisa.

“Fuera del ruedo, pero atravesando esto. A todos nos duele lo que está pasando, pero lo tenemos que aceptar y acompañar, estar con él”, revelaba en una entrevista con el programa.

Edgardo Bauza El estado de salud del entrenador (Brazil Photo Press/LatinContent via Getty Images)

¿Qué es esta enfermedad?

Según reseña el medio TN Deportes, la demencia frontotemporal es una forma rara y permanente de demencia similar al Mal de Alzheimer, excepto que tiende a afectar únicamente ciertas áreas del cerebro.

José Di Leo, amigo de Bauza, relató que es doloroso proceso de la enfermedad de su colega y amigo.

“Cuando vi el busto del Patón me puse mal, porque él no puede disfrutar y valorar lo que le están haciendo. Me hubiera gustado que esté, pero por su problema tiene que estar tranquilo en su casa”, comentó.

“Ahora estamos en una etapa donde es necesario forzarlo a que se acuerde, o no. También pasa que por ahí estoy con él y termino lastimándome, porque es como que se está forzando. No tiene sentido. No me gusta eso, tener que forzarlo. No me gusta eso. Es muy difícil”, explicó.