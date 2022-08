Por esta razón Richard Carapaz podría quedar relejado a gregario en la Vuelta a España

Richard Carapaz tuvo su primer encuentro con la montaña este martes 23 de agosto. El ecuatoriano no pudo mantener el ritmo en el tramo final donde el esloveno Primoz Roglic resaltó como el flamante ganador y proclamarse líder de La Vuelta.

Aunque esta gran carrera apenas está iniciando el tricampeón de la gran vuelta ha impuesto un ritmo arrollador y ha sacado diferencia significativa con los “favoritos”. Incluso el arranque de esta etapa 4 ha puesto en la cuerda floja a Richie dentro de su última competencia con el Ineos.

El británico Ethan Hayter es actualmente el mejor posicionado, por encima de Richie. El campeón del Tour a Polonia recalcó en pasadas declaraciones que quiere pelear por el liderato de su equipo y luchar por la jersey roja.

Incluso este martes indicó que no está satisfecho con su séptimo puesto. “Movistar estaba en cabeza pero era algo lento a pie de la subida. Se volvió un poco caótico y he perdido el impulso cuando Trek han lanzado a Mads (Pedersen). He tratado de cazarles, pero era difícil tapar el hueco. En cuanto a Roglic, ha ganado muchas etapas aquí y no es ninguna sorpresa” dijo.

Panorama para Carapaz

Aunque el ecuatoriano se ha mostrado sólido, la diferencia de 33 segundos con Roglic lo obliga a recortar diferencias con el nuevo líder. De igual manera, si cede espacio su compañero y promesa Hayter podría arrebatarle el protagonismo en el “último baile” con los Grenadiers.

Asimismo, este miércoles 24 y jueves 25 existirán etapas de media montaña y montaña. El tramo de ascensión al Pico Jano pondrá en prueba a los competidores con el primer puerto de primera categoría de la carrera.

Top 10 de la Vuelta

Primoz Roglic Sepp Kuss +13 Ethan Hayter: +26 Pavel Sivakov: +26 Tao Geoghegan Hart: +26 Remco Evenepoel: +27 Richard Carapaz: +33 Carlos Rodriguez: +33 Mards Pedersen: +34 Simon Yates: +51

Aunque la Locomotora está en séptima posición, el tener a cuatro de sus gregarios dentro del top 10 le da una buena señala que su equipo está preparado para atacar en una próxima oportunidad y romper la hegemonía del Jumbo.