Héctor Lautaro Chiriboga y sus antecedentes violentos en el fútbol ecuatoriano

Durante el partido entre Macará vs Aucas por la fecha 7 de la LigaPro se vivió un hecho lamentable. El juez central, Álex Cajas, sufrió una agresión física por parte de Héctor Lautaro Chiriboga, expreparador de arqueros del cuadro ambateño. Chiriboga ya tenía antecedentes de agresiones en el Ecuador.

🚨Lamentable | Momento exacto donde Héctor Lautaro Chiriboga (miembro del cuerpo técnico de Macará), le propina un puñetazo al árbitro Alex Cajas.

Hecho repudiable en la #LigaProBetcris pic.twitter.com/EHxFrLltnl — 𝓙𝓸𝓻𝓰𝓮 𝓥𝓪𝓵𝓵𝓪𝓭𝓪𝓻𝓮𝔃 (@JorgeDavidV10) August 21, 2022

Esto sucedió cuando Cajas sancionó un penal a favor de los orientales en los últimos minutos del partido tras revisar el VAR. Esto general el malestar general de integrantes del Macará donde Héctor Lautaro Chiriboga perdió la cabeza y confrontó al árbitro centra Álex Cajas al punto de agredirlo.

Sus antecedentes violentos en el fútbol ecuatoriano

Tras lo sucedido en el partido de Aucas vs Macará y la agresión de Chiriboga a Álex Cajas, se recuerda su pasado conflictivo en nuestro fútbol. En 1987, Héctor Lautaro Chiriboga agredió a Carlos Víctor Morales en aquel partido donde Liga de Quito superó 3-1 a Barcelona.

En aquel entonces, Chiriboga no estuvo convocado y miró el fútbol desde la tribuna. Eso no fue problema para él que durante el conflicto saltó al campo de juego para agredirle a Carlos Víctor Morales con un golpe a espaldas de quien vestía la camiseta de Barcelona. En una entrevista en 2021, ‘Súper Chiri’ mencionó que había una pica con Morales cuando le eligieron a él de titular para un partido en la Copa América de 1987.

Hector L Chiriboga en 1987, tirando puñete en cancha… pic.twitter.com/MtldM4iJPH — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) August 21, 2022

Ya con este antecedente, recordamos su temperamento. Casualmente siempre sucedía en los partidos entre Liga de Quito y Barcelona debido a la rivalidad que existe hasta la actualidad entre ambos planteles. En marzo de 1996, los toreros vencieron 1-0 a los albos y allí Chiriboga fue expulsado por una agresión sobre el delantero Carlos Grueso.

Héctor Lautaro Chiriboga vs Carlos Grueso En marzo de 1994

Liga Pro se pronunció rechazando la agresión de Chiriboga

Este hecho lamentable influyó en que no se termine de jugar la fecha 7 con normalidad. Los partidos que aún restan por jugarse son Delfín vs. Mushuc Runa; Universidad Católica vs. 9 de Octubre; Emelec vs. Deportivo Cuenca y Guayaquil City vs. Independiente del Valle. Por este motivo Liga Pro sacó un comunicando rechazando todo tipo de agresión en escenarios deportivos.