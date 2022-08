Los países que más entradas han comprado para el Mundial de Qatar 2022 ¿Cuántas se han vendido?

Se acerca el torneo más importante en el mundo a nivel de selecciones, la Copa del Mundo, y la expectativa crece conforme a que se acerca el inicio. Es por ello que la FIFA ha confirmado la venta de más de 2.45 millones de entradas para Qatar 2022.

Según la FIFA, en el último periodo de venta, entre el 5 de julio y el 16 de agosto, se adquirieron más de medio millón de localidades donde países de América y Europa fueron los continentes con más compra de la entradas. El total de entradas vendidas fue de 520.532 localidades.

Hinchas de Ecuador y Francia En el Mundial 2014 (Jamie Squire/Getty Images)

¿Qué países son los que más entradas han comprado?

A falta de menos de 100 días para el inicio del mayor espectáculo del mundo deportivo se puede deducir que será una gran fiesta deportiva. Y es que el Mundial de Qatar 2022 es el primer mundial en la historia que se realiza en un país de Oriente Medio y del mundo árabe.

Los países que más número de entradas han adquirido son: Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil, Alemania, Gales y Australia.

¿Cuáles son los partidos más vendidos en el último periodo?

La mayor parte de estas entradas corresponden a partidos de la fase de grupos como el Camerún vs. Brasil, Brasil vs. Serbia, Portugal vs. Uruguay, Costa Rica vs. Alemania y el Australia vs. Dinamarca. Cabe recalcar que en periodos anteriores se acabaron entradas para partidos como Alemania vs. España, Portugal vs. Uruguay, etc.

Cabe recalcar que a finales de septiembre, la FIFA informará la apertura del último periodo de venta de entradas que estará vigente hasta el inicio del torneo.