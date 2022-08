Rodrigo Paz: ¿Qué ha ganado LDU después de la muerte de Papá Oso?

Este 17 de agosto se cumple un año de la muerte de uno de los mejores dirigentes del fútbol ecuatoriano, Rodrigo Paz Delgado. Más conocido como Papá Oso falleció por una hemorragia digestiva en Tampa, Florida.

La hinchada alba recuerda a este empresario y político por ser quien impulsó la construcción que ahora lleva su nombre. Durante su dirección en el equipo, se obtuvieron logros como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y las Recopas Sudamericanas 2009 y 2010.

Tras su muerte gran parte de la fanaticada apuntaba que lograr nuevos hitos sería la mejor manera de rendirle tributo. No obstante, solo tres hitos ha alcanzado el elenco azucena desde el 18 de agosto del 2021 hasta la actualidad.

Rodrigo Paz Delgado ¡Eterno ♾️! pic.twitter.com/PB3MgcbwKZ — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 17, 2022

Campeón sub 16

El 11 de diciembre del 2021 LDU venció a Independiente del Valle por 3-1 en Casa Blanca, de esta manera el marcador global terminó 5-3. Los goles de los flamantes campeones los marcaron Juan Macías (37′) Juan Nieves (72′) y Michael Bermúdez (89′).

Campeones sub 18

La misma fecha el elenco albo también se alzó con el trofeo de sub 18. Al igual que e la sub 16 su víctima fue IDV. No obstante, el partido se terminó por decidir en la tanda de penales: 3-2 favorable a los blancos.

Hace un año, llegaba la noticia que Don Rodrigo Paz Delgado, había fallecido en Tampa, Estados Unidos, un día muy triste para todos, Papá Oso 🐻 había partido 😢, nos dejó muchas alegrías, enseñanzas y anécdotas 🕊#RodrigoPazEterno #LDU #365LDU pic.twitter.com/F1BFdxXhsT — albo75 (@albo75) August 17, 2022

Campeón de Campeones

El último hito del elenco albo fue el 26 de enero del 2022, un penal sobre la hora permitió la única celebración de LDU en lo que va de esta temporada.

Fue el delantero argentino Tomás Molina el que anotó el tanto a los 93′ después de una mano en área de Ayrton Cisneros. El marcador terminó 2-1 favorable para el Rey de Copas ecuatoriano.