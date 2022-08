La deportista Érika Chávez: “Quiero seguir ayudando al deporte y contar mi experiencia”

Érika Chávez, destacada deportista ecuatoriana en la rama del atletismo, conversó en exclusiva con Diario Metro sobre su experiencia en el deporte y todo lo que vivió durante los Juegos Olímpicos de 2012 y los diferentes certámenes donde compitió. Además se refirió a su futuro en lo académico y lo que tiene planeado para seguir en el mundo del deporte.

Chávez inició a sus 12 años en el atletismo en la ciudad de Orellana en el año 2003. Un año después, fue seleccionada ecuatoriana y en 2005 ganó su primera medalla internacional. Desde allí despegó debido a que en 2006 se consagró como campeona sudamericana en los 400 metros y en 2009 repitió éste mérito en 200 metros. Sin embargo, su momento cúspide llegó en el año 2012 cuando representó al Ecuador en los Juegos Olímpicos de Londres.

Érika Chávez con Ecuador En los Juegos Bolivarianos de Trujillo (Miguel Tovar/LatinContent via Getty Images)

Érika se refirió a la sensación de escuchar el Himno Nacional del Ecuador en los distintos certámenes en los que ha estado: “Escuchar nuestro himno en cualquier evento deportivo a mí me llena de orgullo. La piel se me enchina. Es lo máximo y que no tiene explicación”. Adicional a ello se refirió a la falta de atención que experimentó en el atletismo en comparación a otros deportes: “Debe existir una educación deportiva donde se difunda más deportes. Aún hay personas que piensan que el atletismo solo es correr. Necesitamos una sociedad más incluyente en el deporte”.

“Mis inicios fueron complicados. No había mucho apoyo y hasta ahora se hace difícil el poder vivir del atletismo en el Ecuador. A mi parecer no existe una estructura y a veces varios dirigentes presumen las medallas. El apoyo debe ser desde el inicio”, dijo Érika Chávez sobre la realidad del deporte donde compartió con dos atletas reconocidas como Marisol Landázuri y Ángela Tenorio.

La esmeraldeña Érika Chávez, clasificada en 200 m. para #Londres 2012, volvió a los entrenamientos #Atletismo pic.twitter.com/RfWRdYzZ — Carlos Rojas Acevedo (@carlosrojasec) May 16, 2012

Érika Chávez no se alejará del deportes y seguirá preparándose para estudiar la carrera de Labor Social con lo que planifica ayudar a jóvenes talentos que hay en el Ecuador y que podrá hacerlo debido a una beca concedida por la Fundación Cofuturo y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR): “La verdad estoy muy agradecida. Me enteré por un amigo (Gudman Chalá) que anteriormente había tenido esta beca. Me llamaron y me dieron la gran noticia de que fui premiada con una beca de estudios en su totalidad. Yo había postergado mis estudios por motivos personales y ahora puedo concluirlos”, acotó refiriéndose a que su eje será ayudar a niños que viven en hogares disfuncionales y barrios problemáticos.

El adiós de Álex Quiñónez

La deportista le recuerda como una gran persona a Álex Quiñónez que fue finalista en Juegos Olímpicos y compitió con Usain Bolt: “La pérdida de Álex Quiñónez es grande. Dejó en alto el nombre del país. Tenía una buena relación y habíamos hablado cuando él estuvo en Tokio. A mi me impacto porque era una gran persona y por como se dieron las cosas”.

Cabe recordar que Álex Quiñónez fue asesinado en Guayaquil el viernes 22 de octubre y que se conoció por redes sociales mediante un video en el que se observaba a dos personas tiradas boca abajo en charcos de sangre, una de ellas fue el cadáver del mejor velocista que hasta ahora había tenido el Ecuador.