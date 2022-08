Richard Carapaz: la pieza clave que no tendrá el ecuatoriano en la Vuelta a España 2022

Estamos a cuatro días que inicie la última gran vuelta del 2022: la Vuelta a España. La competencia ciclística se extenderá del 19 de agosto al 11 de septiembre, donde la figura de Richard Carapaz volverá a ser la estelar por parte del team británico Ineos Grenadiers.

[ ¿Cuánto cuesta la nueva bicicleta que regalaron a Richard Carapaz? ]

El considerado uno de los mejores equipos de esta disciplina confirmó los ocho competidores para esta carrera. No obstante, el listado sorprendió por la ausencia de un amigo y compañero clave para las aspiraciones del carchense: Jhonatan Narváez.

El también ecuatoriano fue uno de los gregarios más constantes en el Giro de Italia y en el Tour de Polonia, pero contra todo pronóstico INEOS no lo tomó en cuenta para “proteger” a Richie en su objetivo de vestirse de rojo en España.

¿A qué se debe su ausencia?

Del 16 al 20 de agosto el ecuatoriano formará parte del equipo que participará en el Tour de Dinamarca. Narváez acompañará a Andrey Amador, Omay Freile, Michael Kwitkowski, Magnus Sheffield, Ben Swift y Geraint Thomas.

Gregarios de Richard

La Locomotora buscará superar su participación del 2020 (segundo lugar) y su equipo está conformado por:

Carlos Rodríguez Tao Geoghegan Hart Ethan Hayter Luke Plapp. Pavel Sivakov Ben Turner Dylan Van Barle

El gran rival de Carapaz

El triple ganador de la Vuelta está de regreso. El esloveno Primoz Roglic será el gran rival del ecuatoriano y a sus 32 años querrá defender su reinado después de recuperar de su lesión que lo alejó de pelear el Tour de Francia,

No obstante, a diferencia de Richie, Primoz no llega en su mejor momento y su estado físico es menor al mostrado en pasadas ediciones. De igual manera, sorprende que no contará con importantes figuras en su team como Kuss Van Aert y Benoot.