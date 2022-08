La emoción de Steve-O, de Jackass, al grabar a Chito Vera mientras hablaba con Dana White

Steve-O no pudo con la emoción de tener un registro del ecuatoriano que busca ser campeón de la UFC

El actor y comediante estadounidense, Steve-O, conocido por sus escenas extremas de riesgo en la serie Jackass, no se perdió este sábado la UFC San Diego en la que Chito Vera derrotó por nocaut a Dominick Cruz. Incluso, fue hasta captado como todo un verdadero fan del ecuatoriano cuando hablaba con el principal de la empresa norteamericana, Dana White.

Una vez que fue el oriundo de Chone fue proclamado ganador indiscutible, festejó desde lo más alto del octágono con gritos y expresiones corporales de todo un ganador. Luego bajo a la fila principal para conversar con White. “Le dije gracias”, según aclaró a los medios ya que se generaron cientos de especulaciones de esa conversación.

Steve-O, emocionado

Pero mientras ocurría ello, alguien más atrás grababa con emoción a Chito. Como si fuese su ídolo y estaba cumpliendo un sueño. Nada más y nada menos que Steve-O. Con el celular en sus manos, una sonrisa en el rostro tan amplia que no le cabía. Solo porque estaba a pocos metros del ecuatoriano que enorgullece no solo al Tricolor si no a la comunidad latina en Estados Unidos.

Y ciertamente los comentarios de ese video publicado en TikTok tienen mucha razón: “Que Steve-O te tome una foto es otro nivel”. “Todos pendientes de Steve-O y el (presidente de la UFC)”. “Chito ya está en otro nivel”. Son parte de las mejores reacciones que además felicitan al ecuatoriano.

Apoyo de Steve-O

En el Instagram de la UFC se difundió un video en el que aparece Steve-O apoyando a Vera. “¡Vamos, Chito! Solo falta otro round!”. En el copy se lee “Siempre puedes contar con Steve-O para llegar temprano cuando hay una noche de pelea”.

El mismo Steve-O compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram, desde lo más cerca del octágono. Agradeció a White por haberlo invitado a pasar una noche increíble. “Una increíble noche de peleas! Ese fue en serio el mejor momento de todos, ¡muchas gracias!”.

¿Qué hablaron Chito Vera y Dana White?

Chito se encargó de desmentir las especulaciones. En la rueda de prensa mencionó que lo único que hizo fue agradecer al empresario.

“Le dije gracias. Muchas veces pedimos, pero olvidamos que y hay que agradecer. Yo les doy buenos performances épicos, a ellos les gusta. Esto es un negocio”, dijo Vera en la conferencia.