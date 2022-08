¡Como que no ha pasado nada! La sanción “ejemplar” de AFNA a Deportivo Quito por agresión de hinchas a Diego Lara

El Deportivo Quito recibió una sanción después de que el fin de semana, aficionados del club invadieran el Estadio Olímpico Atahualpa con la finalidad de agredir al árbitro central Diego Lara. Increíblemente, se esperaba una sanción ejemplar, sin embargo AFNA fue suave con el cuadro capitalino.

La Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha dio a conocer esta resolución por medio de un comunicado oficial publicada en redes sociales basándose entre el Código Disciplinario de la FEF y CONMEBOL. Pese a que se esperaba que AFNA de el ejemplo para que la situación no vuelva a darse, no fue así y sancionó a Deportivo Quito con solo 3 fechas de no ejercer su localía en el Estadio Olímpico Atahualpa y una multa económica de $200 dólares.

Hinchas del Deportivo Quito agredieron al árbitro Diego Lara tras la finalización del encuentro contra el Espoli (2-2). pic.twitter.com/G2PC1U3kfe — Metro Ecuador (@MetroEcuador) August 7, 2022

Esta sanción se debe a que, el pasado fin de semana en el partido ante Espoli por Segunda Categoría, varios hinchas intentaran agredir a Diego Lara invadiendo la cancha después de que el subcampeón nacional de 1995 igualó sobre el final 2-2. Como si fuera poco, se atentó contra la vida del árbitro pero la sanción ejercida por AFNA fue más suave que la que recibió Emelec por Liga Pro en el atentado ante Independiente del Valle.

Sociedad Deportivo Quito deberá buscar otro escenario para hacer de local, sin embargo estos partidos serán sin público en las gradas.