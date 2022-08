Se filtra el valor con el que el Brighton blindaría a Moisés Caicedo

Moisés Caicedo, volante de la Tricolor, con tan solo 20 años, tiene una proyección importante para Jason Burt, corresponsal de The Daily Telegraph and The Sunday Telegraph, quien se refirió al ecuatoriano después de su debut ante el Manchester United.

En una columna dedicada a Moisés Caicedo en The Telegraph, Burt incluye el valor de 45 millones de libras esterlinas que costaría Moisés Caicedo en el Brighton gracias a las buenas actuaciones que ha tenido. Por esta razón, el Brighton buscaría la forma de aumentar su valor en el mercado.

Noticia THelegraph Noticia completa

“Moises Caicedo, futuro ganador del Globo de Oro, ha jugado ocho partidos en la Premier League, y Burt ya le está adjudicando una etiqueta de 45 millones de libras esterlinas”, se destaca y los hinchas del Brighton se ilusionan.

¡Soberbia actuación!

El ecuatoriano tuvo una de las mejores actuaciones en la victoria 2-1 ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Junto a Gross y Mac Allister, Moisés Caicedo tuvo una buen presentación con su equipo el Brighton.