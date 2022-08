Los delanteros que cambiaron de club para ir al Mundial y estarían complicando su viaje a Qatar

Ecuador clasificó como cuarto al Mundial de Qatar de 2022. La Tricolor se sigue preparando para la cita mundialista sin embargo deja algunas dudas en ofensiva. Además, la mayoría de sus delanteros no logran afianzarse en sus nuevos equipos y esto preocupa a Gustavo Alfaro.

Uno de los puestos que más preocupación e intriga a causado en la era Gustavo Alfaro es su ofensiva. Metro Ecuador concluyó en un análisis que Ecuador no carece de gol, pero si de goleadores de cara al Mundial de Qatar 2022. Y es que en las Eliminatorias para Qatar 2022, Ecuador sumó la mayor cantidad de goles (27) a diferencia de otras Eliminatorias, pero sus dos máximos goleadores Énner Valencia y Michael Estrada tienen el porcentaje más bajo al conseguir solo el 37% de las anotaciones marcadas.

Además, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco y Jordy Caicedo, tres de los delanteros habituales con la Tricolor, cambiaron de aires y no les está yendo del todo bien, comprometiendo así su lugar en la nómina final del Mundial de 2022 a disputarse en Qatar.

Djorkaeff Reasco el más complicado de los tres

El ex delantero de Liga de Quito ve complicada su situación en Newell´s Old Boys. El ecuatoriano partió para Argentina con el objetivo de ser visto por Gustavo Alfaro y así ser tomado en cuenta para el Mundial de Qatar 2022. Reasco ha sumado 390 minutos en 12 fechas disputadas en las cuales solo en dos ocasiones fue titular y donde solo ha marcado un gol en el partido ante Platense.

Djorkaeff Reasco no ha logrado ganarse la titularidad con el conjunto de Newell´S Old Boys e incluso no ha entrado al campo de juego en los dos últimos encuentros. Esta ausencia podría impedir que el delantero vaya al Mundial de Qatar 2022.

Primer gol de Djorkaeff Reasco con la camiseta de Newell's.



Potencia en el pique corto, capacidad física para aguantar la marca y definición esquinada. Muy buen gol del delantero tricolor.



¡VAMOS, @Djorkaeff31! 💪🏼pic.twitter.com/p5NsTe81uV — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) April 4, 2022

Michael Estrada, uno de los fijos que puede complicarse

Otra situación difícil vive Michael Estrada, goleador de la Tricolor en las Eliminatorias con 6 goles. Si bien es cierto, es el delantero que más veces ha sido titular con Gustavo Alfaro, sin embargo la situación en su club haría que pierda ritmo complicando así, su realidad con Ecuador.

Estrada no es del gusto del actual estratega del DC United, Wayne Rooney. El inglés ha fichado a Christian Benteke, proveniente del Crystal Palace de la Premier League. La presencia del belga provocaría que el ecuatoriano pierda lugar en su club y esto incluiría la salida del ecuatoriano del club, recordando que el Toluca es el dueño de los derechos del jugador.

Jordy Caicedo, fichó por un grande pero perdió minutos

El nuevo delantero del Tigres es el que mejor está de los tres. Pese a estar a la sombra de André-Pierre Gignac, el ecuatoriano ya marcó en 4 partidos con el club mexicano. Aunque vio la roja, el ecuatoriano si es considerado por Miguel Herrera. Sin embargo, es suplente y eso involucra pérdida de ritmo.

El delantero fue a Tigres para tener mayor competencia que en Hungría. Aunque en el CSKA Sofía era titular y goleador, el delantero decidió partir al fútbol de México para tener mayor ritmo, pese a eso, la titularidad es algo complicado para él.

Liga MX

Gol de Tigres

2-1

Jordy Caicedo ⚽🇪🇨@TigresOficial#LigaMX



pic.twitter.com/sbjkuJQLyY — Liga MX vs MLS (@LigamxvsMls) July 31, 2022

Al final, ¿Qué delanteros irán al Mundial?

Hay dos nombres más que se suman a esa lista y que están jugando pero sin mucha suerte. Sin duda alguna, el que mejor se encuentra es Énner Valencia que marcó un doblete en el arranque de la superliga de Turquía. El otro, con dudas igual, es Leonardo Campana que sigue rompiéndola con el Inter de Miami aunque hace poco se lesionó y esto dificulta su convocatoria puesto que no es fijo con Gustavo Alfaro. ¿Por qué delanteros te inclinas?