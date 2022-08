VIDEO | Jefferson Montero y la jugada que hizo recordar sus mejores tiempos

Jefferson Montero volvió encendido desde México al 9 de Octubre. El atacante ecuatoriano fue determinante en la victoria de su equipo 2-0 ante Sociedad Deportiva Aucas por la Copa Ecuador que concluyó en la participación del “Ídolo del Pueblo” del torneo.

Jefferson Montero le ‘hizo ver las estrellas’ a Pedro Pablo Perlaza por el costado izquierdo. ‘Turbina’ asistió para el primer gol de Walberto Caicedo y fue parte fundamental de su equipo encontró el segundo gol con Gabriel Cortez desde el punto penal dándole la victoria a 9 de Octubre en Milagro.

Jefferson Montero volvió “locos” a la defensa de Aucas que venía teniendo buenos partidos. Sin embargo, Jefferson Montero volvió a sacar sus mejores dribles y desbordó en reiteradas ocasiones donde la velocidad y habilidad volvieron a destacar. Jhonny Quiñónez fue otro que pasó malos ratos con Montero.

Sus mejores días en el Swansea City de la Premier League

El 24 de julio de 2014 el Swansea City fichó al ecuatoriano por 4 millones de libras proveniente del Monarcas Morelia con un contrato de cuatro años. Allí fue determinante junto a Jordan Ayew, Gylfi Sigurdsson, Bafétimbi Gomis y Jonjo Shelvey.

Tuvo partidos épicos donde Jefferson Montero bailó a defensas de talla mundial que militaban en equipos como Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool, etc.

El día que Jefferson Montero pudo fichar por el Arsenal

Jefferson Montero dialogó en entrevista del programa Debate Fútbol de Directv Sports donde habló de varios temas. Allí contó que dialogó con Arsene Wenger pero que no le entendió todo por el nivel de inglés del ecuatoriano. “Yo no hablaba bien inglés en ese momento y el asistente de mi equipo (Swansea City) me dice Arsene Wenger quiere hablar contigo y estuvimos hablando con un traductor, yo estaba súper nervioso porque el vino directamente a para hablar conmigo, hasta ahora me pongo nervioso”, contó sobre el interés de los “Gunners” para hacerse de los servicios del ecuatoriano.