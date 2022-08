Lucía Vallecilla arremete contra IDV: “Le calientan las orejas a los padres de los jugadores”

Lucía Vallecilla, Presidenta de El Nacional, se refirió a declaraciones realizadas por Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle sobre las “irregularidades” que hay en el control a cargo de Liga Pro.

Además, Vallecilla mandó una indirecta y se quejó de algunos aspectos que realiza el Independiente del Valle en el fútbol ecuatoriano. “IDV se ha llevado jugadores de El Nacional, le calienta las orejas a los padres y se los lleva. Hablo con documentos, también ha pasado en Macará. Una cosa es hacer negocio entre dirigentes y otra cosa es ir a la oreja de los padres y arreglar con ellos, solo nos pagan los derechos de formación”, dijo Vallecilla.

Dra. Lucía Vallecilla "@IDV_EC se lleva jugadores de @elnacionalec, una cosa es hacer negocio entre dirigentes y otra cosa es ir a la oreja de los padres y arreglar con ellos, solo nos pagan los derechos de formación" @elnacionalec — MUNDO DEPORTIVO 104.1FM 🇪🇨 (@MundoDeporEC) August 5, 2022

Referente a las palabras de Andrés Larriva y la denuncia sobre las “irregularidades” que hay en el control a cargo de Liga Pro. “El señor estuvo presente en la reunión y en este momento, no dijo absolutamente nada. Me siento aludida porque soy parte de la LigaPro. Dijo que la mayoría de clubes no han entregado los documentos y se asombra que sigan jugando, me asombra que el señor Larriva que estuvo presente en la votación no dijo nada y ahora salió a una radio para manchar el nombre.

.@AndyLarriva de @IDV_EC en #MundoDeportivoEC : "Hoy no hay director ejecutivo, no hay un control, no existe la persona que deba velar y cumplir con este control. Muchos clubes no han presentado los balances del año pasado"

Al servicio del deporte 🇪🇨 — MUNDO DEPORTIVO 104.1FM 🇪🇨 (@MundoDeporEC) August 4, 2022

“A nosotros nos entregaron los carnets por que pasamos el control económico y entregamos todos los documentos. Usted no puede ir a un medio de comunicación para decir que la mayoría de clubes han incumplido, yo le pido que de nombres de los clubes de los cuatro o cinco clubes que han cumplido”, acotó Vallecilla sobre declaraciones de Andrés Larriva.

Cabe recordar que El Nacional, durante la temporada 2021, no pudo inscribir a su plantilla debido a deudas que mantenía el club con varios ex jugadores y cuerpo técnico de El Nacional. En la presente temporada, el conjunto de los “Puros Criollos” pudo registrar a su plantilla completa.