Juan Manuel Correa: “F3 no está en mis planes para la próxima temporada”

El joven piloto ecuatoriano y promesa en el deporte tuerca, Juan Manuel Correa, está labrando su camino para llegar a la F1. Con su reciente participación en el gran premio de Budapest, el quiteño demostró que tiene el arsenal necesario para estar el cúspide de su categoría.

En el pasado premio, el cual le sirvió para sanar las heridas de su desperfecto mecánico y fractura del metatarso, se ubicó sexto registrando el mejor tiempo en una de las 24 vueltas. Terminó a 10 segundos detrás del ganador Smolyar (Deportes de motor MP).

Previo a su carrera, el quiteño de 22 años pudo conversar con Metro Ecuador y revelar sus principales objetivos para lo que será la próxima temporada. Indicó que por varios días tuvo que sacarse la frustración que lo obligó a retirarse del Gran Premio de Austria.

“Me tome unos días para sacarme las iras de lo frustrante que fue el desperfecto mecánico en Austria. Ahora, la página está cambiada y todas las metas están enfocadas. Como siempre no dejamos de entrenar manteniendo ese nivel físico alto. Hemos hablado con el equipo para mejor en cada aspecto”.

Pelear el top 10

Correa reconoció que la diferencia con los líderes en la general es grande, pero confesó que esto no se debe a que sean superiores a él sino por la “racha de mala suerte” que atravesó.

“Desgraciadamente se ha abierto una distancia con los punteros. Una fractura del metatarso y un desperfecto mecánico (mala suerte) ha provocado esta diferencia. Hemos perdidos muchos puntos”.

Próxima meta

“Mi meta, no estoy pensando mucho en el campeonato, más que nada es corregir lo que ha estado pasando hasta ahora. Rezar que no haya más inconvenientes y comenzar a puntuar. Es muy obtenible un top 10 pero quisiera tener un top 5. Esa es la meta, lo más importante es enfocarse en el trabajo y proceso”.

¿Cuál es el circuito que más le atrae?

“Estoy emocionado por volver a Zandvoort (Holanda), es una pista muy especial y difícil. De igual manera en Monza (Italia) donde siempre hay carreras increíbles. Son las dos que me impresionan de lo que queda de campeonato. Lo más difícil este año ha sido lidiar con mis propios inconvenientes”, acotó.

Futuro del ecuatoriano

“No hay chance que me quede un año más de quedarme en formula 3. No me atrae para nada. Estamos teniendo discusiones con equipos de F2. F3 no está en mis planes para la próxima temporada”.

Las próximas carreras del ecuatoriano serán en Bélgica (25-27 de agosto), Holanda (1-3 de septiembre) e Italia (8-10 de septiembre). Actualmente el compatriota tiene 30 puntos y ocupa la casilla 13; prácticamente en tres de las seis carreras no sumó por problemas mecánicos y lesión.