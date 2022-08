Una árbitra sufrió agresión física en pleno partido por parte de un jugador

Triste e indignante, pero otra vez la violencia se apoderó del fútbol argentino y pareciera que la situación a parte de salirse de control, todo forma parte de una lamentable cotidianidad que nos va dejando fecha tras fechas episodios insólitos. Esta vez el acto sobrepasó en serio los límites: ¡Un jugador golpeó a una árbitra!

El cobarde hecho sucedió este sábado 30 de julio en un partido de la tercera división correspondiente a la Liga Regional de Fútbol del partido bonaerense de Tres Arroyos entre los equipos Deportivo Garmense e Independencia, de Adolfo González Chávez, luego de una discusión a raíz de una decisión arbitral la jueza principal del encuentro, Dalma Cortaldi, recibiera un brutal golpe por parte del jugador del Deportivo Garmense, Cristian Tirone.

Al momento de la agresión la víctima no se vio venir lo que posteriormente la dejara internada por horas en un hospital, ya que el tremendo golpetazo la agarró desprevenida cuando el agresor lo hiciera estando ella de espalda. Automáticamente intervinieron los cuerpos policiales para ejecutar la detención del violento jugador de 34 años y su posterior traslado a una comisaría.

El jugador Cristian Tirone fue detenido por autoridades argentinas al agradir cobardemente a una árbitra Foto/Cortesía: TN Deportivo

La árbitro denunció al jugador

Dalma Magali Cortadi, árbitra de tan sólo 24 años, comentó en una entrevista para el programa Urbana Play, haber realizado la denuncia penal de su agresor. El jugador fue alojado en una dependencia policial en el marco del a causa caratulada como “lesiones leves y además por infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos”.

La mujer informó que fue dada de alta médica el mismo sábado, sin embargo, por la contusión deberá permanecer en reposo para poder recuperarse por completo de las lesiones posteriores. “Perdí el conocimiento. Me dio un golpe de puño en el cráneo. Me caigo y cuando me levanto, quedé mareada y con sensación de vómito”.

Aunque reconoció que la violencia está apoderada del deporte y sobre todo del balompié en Argentina, Cotardi todavía no sale de su asombro al reconocer que nunca se esperó que se sobre pasara los límites al tratarse de una agresión de género. “No pensaba que el hombre iba a llegar a violentarme, es lo último que pensás. Al anotar el número del jugador siento el golpe de atrás, no me acuerdo de más nada. Siempre hay sucesos de violencia en las canchas, pero que haya pasado con una mujer es la primera vez y por eso hay tanto repudio”.