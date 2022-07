¡Hasta que habló Luis Zubeldía! El culpable del mal momento de Liga de Quito según su DT

Luis Zubeldía no le encuentra solución al mal momento que atraviesa Liga de Quito que se eliminó de la Copa Ecuador y que en el torneo local no ha arrancado bien para la segunda etapa, quedando lejos su objetivo de una final.

En rueda de prensa, Luis Zubeldía expresó y reconoció que es su culpa del mal momento por el que atraviesa el conjunto universitario: “Si hay un culpable de no reforzar el equipo en las zonas que más necesitaba el plantel, soy yo. Estamos en los primeros pasos del torneo, somos conscientes de los errores que tenemos, somos autocríticos. El fútbol muchas veces te lleva a escenarios impensados”.

Luis Zubeldia, DT de @LDU_Oficial: “Si hay un culpable por no contratar jugadores en posiciones que los demás creen soy yo. Hoy no puedo mirar hacia atrás y miro para adelante. Tenemos capacidad para salir” — Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) July 29, 2022

Luis Zubeldía reconoció los males que sufre el plantel ‘albo’ y es que en defensa no ha logrado encontrar a los jugadores que le den seguridad. Zaido Romero, Luis Caicedo, Franklin Guerra y Moisés Corozo, no han logrado mantener esa regularidad que necesita y exige la ‘U’.

"Queremos dar la vuelta la página. Hemos tenido partidos muy malos", Luis Zubeldía. pic.twitter.com/W5lKW53tvl — MARCELA CAICEDO (@munecamarce) July 29, 2022

LUIS ZUBELDÍA TAMBIÉN HABLÓ DE LA OFENSIVA

Si bien es cierto los problemas defensivos son los más notorios en Liga de Quito, sus ofensivos no atraviesan su mejor momento. Tomás Molina no ha marcado últimamente y la ausencia de Alexander Alvarado se nota. “Alvarado debía tener un tiempo para recuperarse, se especuló mucho post Universidad Católica pero ese era el tiempo que necesitaba para hoy tenerlo al 100%”, explicó sobre el regreso del ex Aucas que podría reaparecer ante el Técnico Universitario

El encuentro ante el “Rodillo Rojo” es este sábado a las 17h30 y se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la Fecha 4 de la Fase 2 de la Liga Pro.