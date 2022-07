El zaguero central de moda por el que se pelean los grandes del fútbol ecuatoriano

Liga de Quito, Barcelona y Emelec han sufrido en este año en el aspecto defensivo. Ante esto, buscarían fichar al central de ‘moda’ del fútbol ecuatoriano. Su representante afirmó que le están llamando todos.

Liga de Quito no encuentra su dupla de zagueros y ha sufrido con Luis Caicedo, Franklin Guerra y Zaid Romero que no ha logrado darle seguridad al cuadro ‘albo’. Por su parte, Emelec no encuentra la dupla de Eddie Guevara tras la lesión de Joel Quintero y la irregularidad de Leguizamón.

Mientras que Barcelona sufre algunos partidos con Lucas Sosa y Carlos Rodríguez. Finalmente, Independiente del Valle es el que mejor está en defensa pero hace poco vendió a Joel Ordóñez al fútbol europeo.

Ricardo Adé Ricardo Adé

Se trata de Ricardo Adé, quien ha llegado para ser un líder en Aucas y es parte fundamental del equipo de César Farías que está peleando la segunda etapa. en Mushuc Runa fue importantísimo y ahora en Aucas ratifica su buen momento teniendo a Aucas como uno de los equipos menos goleados.

¿QUIÉNES BUSCAN A RICARDO ADÉ?

Su representante, Johan Wilson, habló para Mundo Deportivo, y dio a conocer el interés de varios equipos por él: “Él viene demostrando, desde que llegó a Mushuc Runa, la clase de jugador que es. Es un tipo espectacular, buena gente y profesional”, mencionó el agente.

“Adé es de Aucas, tiene contrato hasta fin de torneo. Está contento en Aucas. La primera opción para conversar la tienen ellos, nos están llamando todos. Analizaremos lo mejor para todos”, puntualizó Wilson sobre la posible salida del jugadoir aunque la prioridad es del ‘Ídolo del Pueblo’.