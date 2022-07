El caso de Roberto Ordóñez que fue relegado del equipo y ahora volvió por su revancha en Aucas

Muchas veces el fútbol es ingrato y la experiencia en un equipo depende de la relación con el cuerpo técnico y ello va más allá de lo deportivo. Así le sucedió a un delantero que brilló y fue campeón del fútbol ecuatoriano con el Delfín de Manta en el 2018/2019.

Se trata de Roberto “La Tuca” Ordóñez, quien denunció que se sintió maltratado en Sociedad Deportiva Aucas. “Me han humillado, me han pisoteado, me han hecho ver candela. Es imposible salir de la institución cuando me adeudan nueve meses”, dijo el delantero sobre la realidad que vivió en Aucas en la era de Héctor Bidoglio donde tuvo que jugar en el equipo de reserva.

SU ACTUALIDAD CON CÉSAR FARÍAS

Sin embargo, con el profesor César Farías las cosas han cambiado y se acabaron los días de sombra para el delantero. Después de tanto tiempo, Roberto Ordóñez volvió a festejar un gol con las manos al cielo, como si estuviese agradeciendo que el “infierno que vivió”, haya terminado.

En el partido ante Independiente del Valle, Roberto Ordóñez marcó un verdadero golazo tras el pase de Francisco Fydrizewski. El delantero anotó el primer gol de los cinco que hizo Aucas, donde ‘La Tuca’ definió con categoría ante Moisés Ramírez.

Sociedad Deportiva Aucas cuenta con tres delanteros para esta temporada, como es el caso de Juan Manuel Tévez, Roberto Ordóñez y Francisco Fydrizewski, este último goleador del equipo.