Esto cuesta el carro que recibió entrenador de Liga de Quito después de eliminación de Copa Ecuador

Liga de Quito tendrá que enfocarse en ganar la segunda etapa del fútbol ecuatoriano, LigaPro, en este segundo semestre ya que se quedó sin torneos adicionales. Después de la eliminación de la Copa Ecuador, partido donde triunfó sorpresivamente el Imbabura (2-1), los hinchas albos explotaron contra Luis Zubeldía al enterarse que recibió un auto valorado en USD 37 699.

El director técnico ha sido criticado por no plasmar el paso a octavos de final de la Sudamericana, no ganar la primera etapa y quedar eliminado, esta semana, de otro torneo local. Peor aún, los azucenas se molestaron porque el argentino fue “premiado” con un auto tipo SUV.

Nuevo Mazda

En un evento realizado la tarde de este jueves 21 de julio, la empresa Mazda entregó un CX-5 al exDT de Barcelona SC. El mismo es un modelo nuevo con año 2023. El gerente de la concesionaria apuntó que este regalo responde a un segundo año de alianza estratégica y están contentos y optimistas por lo que se viene.

El automóvil como tal, en precio base, tiene un valor de USD 37 699. El monto puede escalar siempre y cuando se tenga en cuenta los implementos que lo integren (Full equipo).

Características del vehículo:

· Líneas Renovadas

· Aros de 19″ con nuevo diseño

· Luces de conducción diurna

· Luces LED tipo Signature

· Tapicería palanca de cambios de cuero

· Tapicería en asientos

· Cierre centralizado de seguros

· Cámara de reversa equipada

· Comando de voz

· Puertos USB de carga

· Computadora a bordo

· Antena tipo tiburón

· Limpia parabrisas automático

· Los aros tienen aleación de aluminio

· El cilindraje va de 2000 a 2500

Nuevo carro de Luis Zubeldía

Respuesta de Zubeldía

“Gracias a Mazda a nombre de Liga, desde que llegué he podido ver el apoyo de la marca a la institución, no me queda ninguna duda de que nos seguiremos potenciando mutuamente.”

Esta no es la primera vez que un auto de esta marca es entregado al club, una camioneta fue regalada a las formativas la cual ha cumplido el papel de trasladar a sus integrantes por todo el país.

Reacciones

Los hinchas albos despreciaron este momento y tildaron de un mal momento para llevarlo a cabo. “No deberían darle ni una moto. Perdió todo, y nunca ganó nada”, fue uno de los comentarios.

Actualmente, el Rey de Copas ecuatoriano está invicto en la segunda etapa con una victoria y un empate. No obstante, el juego desplegado no termina por convencer a la hinchada quien sueñan con volver a levantar un trofeo.