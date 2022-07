Golpe bajo para Chito Vera, antiguo rival le arrebató una oportunidad de camino al título de UFC

Marlon ‘Chito’ Vera es el máximo representante del Ecuador en la UFC y cada vez está más cerca de tener una pelea por el título del peso gallo, pero hace pocos días recibió un golpe bajo respecto a sus aspiraciones dentro de la empresa de artes marciales mixtas.

El exrival de Chito, Sean O’Malley ahora tendrá una oportunidad de oro al medirse en UFC 280 contra Petr Yan. Sugar Show y No Mercy serán una de las peleas más atractivas en esta cartelera del 22 de octubre en el Etihad Arena de Yas Island, Abu Dhabi.

Con este sueño cumplido del estadounidense, que viene de vencer a Pedro Munhoz en UFC 276, se pondría a punto de escalar rápidamente en el ranking de peso gallo y acercarse a una oportunidad de campeonato.

La noticia es un golpe bajo para Chito, ya que el ecuatoriano tenía la oportunidad de pelear con el excampeoón de UFC y así estar más cerca de Aljamain Sterling. No obstante, la pugna no llegó a darse porque el ecuatoriano quería pelear antes y no esperar hasta octubre de este año.

El ruso no aceptó la decisión de luchar en agosto. “Si quieres pelear contra los mejores, puedes esperar hasta septiembre/octubre, pero si solo quieres ser la perra de UFC y llenar el lugar en agosto, puedes irte a la mierda y no hacerme perder el tiempo”, sentenció el 26 de mayo pasado.

“¿Esperar? Vete a la mierda, no estoy esperando a nadie. Me llamas, UFC te ofrece algo, perra. Además, aprende inglés. Es patético ser un hombre y tener a tu gerente traduciendo para ti. Idiota”, respondió el manabita.

Ahora, Marlon peleará el próximo 13 de agosto contra Dominick Cruz, el número 5 contra el 8 del ranking de peso gallo. El ecuatoriano busca una victoria más en su récord que lo consolide como un contendiente al cinturón de las 135 libras.

Con este panorama, en el caso que Chito siga su racha de victorias, una pelea por el título se podría dar en 2023. El camino al oro está dándose a paso lento pero sólido.