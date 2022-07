Emily Lima no va más en la Tri Femenina y se despidió de la FEF lanzando ‘dardos’

Emily Lima confirmó que no seguirá al mando de la Tri Femenina después de la derrota con Paraguay en el Pascual Guerrero. Esta caída la eliminación de la selección ecuatoriana en la Copa América Femenina 2022.

La entrenadora pidió respeto a las jugadoras de la Tri Femenina. “Ellas merecen el respeto de ustedes. Yo estoy en el fútbol hace 17 años y nunca viví lo que he vivido en el Ecuador, ni como jugadora en España, Portugal y Brasil, ni como entrenadora en mi país. Estas chicas merecen respeto, porque ustedes deben escuchar lo que hacen en la vida para poder jugar al fútbol”, explicó Emily Lima refiriéndose a las dificultades que tiene el fútbol femenino en el Ecuador.

“Voy a dejar muy claro que si ustedes ven los números de la Copa América pasada, verán que la goleadora ha sido Giannina Latanzzio y ella está aquí. Estoy muy triste por ellas. Mi contrato se termina en el último partido de la Copa América, y hoy ha sido el último partido”, dijo Emily Lima sobre lo que se ha hablado mucho de la no convocatoria de Madelin Riera que ha sido la goleadora de la Superliga Femenina, sin embargo no ha sido tomada en cuenta.

Emily Lima fue presentada el 5 de diciembre de 2019 como directora técnica de la Tri Femenina. Al final, dio a entender que desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no quisieron contar con la estratega. “No sé lo que piensen en la FEF. Si ya no quieren mis servicios, no tiene mucho sentido. Si me quedo no hay mucho sentido, pienso que el proceso finalizó; ya no podemos avanzar más”.

El proceso de Emily Lima llega a su final con @LaTri: “El proceso se acabó, muchos estarán contentos…” fue lo que expresó en rueda de prensa. Pidió respeto hacia las jugadoras y su apoyo. Aquí el video ⚽️⬇️



📽 @pilumeneses



pic.twitter.com/hGtp5ePuI0 — Maité Montalvo (@maitemontalvog) July 21, 2022

Por último, cerró: “Hay algunas cosas más porque para quien trabaja correctamente el teléfono suena. De Ecuador me voy haciendo de todo. Estoy libre y la federación también. Espero que elijan bien la otra o el otro entrenador, y que se pueda seguir con este proceso”.

LA POSTURA DE LA FEF

Por su parte, Francisco Egas se refirió al tema y señaló que habrían hablado vía celular y que él le agradeció pese a que esperan que la Tri Femenina vuelva para tomar cualquier decisión. “En este proceso con la selección femenina hemos visto crecimiento. Confío en que los resultados se puedan ver en el futuro. Hoy más que preocuparnos únicamente de los resultados, debemos preocuparnos por consolidar el proceso.”