¡Todos hablan de Moisés Caicedo! El ecuatoriano es halagado por su progreso con el inglés

Moisés Caicedo, ecuatoriano seleccionado de la Tricolor, brindó una extensa entrevista en el canal oficial de Brighton de la Premier League de Inglaterra. El ecuatoriano sorprendió por la fluidez con el idioma como parte de su crecimiento profesional.

Moisés Caicedo debutó en las redes marcándole al Manchester United de Cristiano Ronaldo. El Tricolor señaló que aquel tanto fue una sensación increíble y que no lo podía creer. Además agradeció a la hinchada por el apoyo brindado en este tiempo, señalando que es un impacto psicológico importante para su desempeño en la cancha.

All things Albion with Moises Caicedo! 🎥 pic.twitter.com/ypEvLZmA7x — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 18, 2022

“Moi” como es conocido, decidió mejorar su inglés para tener fluidez en la comunicación con su entrenador de Brighton, Graham Potter. El entrenador lo tiene como un jugador indispensable después de la salida de Yves Bissouma y le entregó la titularidad para esta temporada.

LA REACCIONES DE LA GENTE

Varias personas han destacado el crecimiento profesional y personal de Moisés Caicedo con el inglés. Incluso varios famosos y jugadores apoyaron al “niño maravilla ecuatoriano”. Uno de ellos es el mediocampista ofensivo argentino, Alexis Mac Allister, escribió en su cuenta de Twitter: “Working hard on and off the pitch… His English is already better than mine (Trabajando duro dentro y fuera de la cancha... Su inglés ya es mejor que el mío)”, sorprendido ante la evolución del ecuatoriano.

Working hard on and off the pitch 💪🏼

His English is already better than mine 😂 https://t.co/vMOeiDBIFX — Alexis Mac Allister (@alemacallister) July 18, 2022

Te dejamos algunos reconocimientos de la gente a Moisés Caicedo:

Ya se ha dicho, pero Moises Caicedo es muy crack. https://t.co/bZ2UKPJAS8 — Luigi Marchelle (@LuigiMarchelle) July 18, 2022

Nunca estará de más valorar el esfuerzo que hace Moisés Caicedo por aprender inglés.

Casi 3 minutos de entrevista es una muestra más de su crecimiento 💪🏻

pic.twitter.com/4fYlUguwBi — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) July 18, 2022

MOISÉS CAICEDO la gran joya del fútbol ecuatoriano y una entrevista 100% en inglés. Sí, hay motivos para sentirnos orgullosos por la superación de este chico que tan bien nos representa. Grande Moisés 🇪🇨👏🏽 que vengan muchos más éxitos ⚽️ pic.twitter.com/hPupndaX7B — Theo Posso (@posso_sports) July 18, 2022

Moisés Caicedo 🇪🇨 es ejemplo de superación, acá lo demuestra. No sabía nada de inglés cuando llegó, ahora ya puede dar una entrevista en ese idioma. Todavía me falta mucho, pero hasta se animó a conversar y responder varias preguntas. Ejemplo para muchos! pic.twitter.com/7BUXLseMnH — Andrés Illingworth (@aillingworth96) July 18, 2022