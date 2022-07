¡Tremendo goleador! Los datos curiosos que Lionel Messi no supera de Gabriel Batistuta con Argentina

Hablar de Gabriel Batistuta es hablar de uno de los jugadores más representativos de Argentina en la historia del fútbol mundial. Con 10 goles, ‘Batigol’ es el goleador histórico de Argentina en Mundiales. Sin embargo, su capacidad goleadora va mucho más allá.

Gabriel Batistuta fue considerado como uno de los mejores delanteros del mundo durante los años 90 y principios del siglo XXI. ‘Batigol’ ostenta ser el máximo goleador de Argentina en Mundiales. Sin embargo, a nivel general el goleador de la ‘albiceleste’ es Lionel Messi que lleva 86 goles en 163 partidos oficiales. Batistuta se quedó con 54 tantos en 77 encuentros.

Ídolo argentino. Ídolo en Italia. Ídolo en el Al-Arabi de Qatar. LEYENDA de la Copa Mundial de la FIFA 🏆



Hoy, la carrera mundialista de Gabriel Batistuta 🇦🇷 💪#Qatar2022 pic.twitter.com/JmbQOCPmUh — Road to 2022 Español (@roadto2022es) June 13, 2021

Por esta razón, Gabriel Batistuta sigue siendo el argentino con más goles en Mundiales (10), seguido de Diego Armando Maradona y Guillermo Stábile con 8 goles. La lista lo completa Mario Alberto Kempes con 6 tantos y Lionel Messi y Gonzalo Higuaín con 5 anotaciones.

EL DATO DIFÍCIL DE SUPERAR

Tal era su capacidad goleadora que Gabriel Batistuta es el único jugador en convertir un hat-trick en dos mundiales distintos: contra Grecia en Estados Unidos 1994 (0-4) y ante Jamaica en Francia 1998. ‘Batigol’ jugó los mundiales de 1994, 1998 y 2002, pero no pudo ser campeón, como tampoco lo ha logrado Messi.

Argentina 4-0 Grecia en Estados Unidos 1994

Argentina 5-0 Jamaica en Francia 1998

LA ANÉCDOTA: ¡CÓRTAME LAS PIERNAS!

Gabriel Batistuta contó hace varios años la anécdota donde pedía al doctor que le corte las piernas debido a dolores que lo alejaron del fútbol. “Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. A los dos días no podía caminar, no al mes. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar. Eran las 4 de la mañana y pensaba lo que me iba a doler el tobillo si me paraba” , contó al canal deportivo argentino TyC Sports.

Gabriel Batistuta se retiró del fútbol profesional en el año 2005, en Qatar, después de una gran carrera donde destacó en el fútbol italiano, sobre todo, en la Fiorentina, Roma y el Inter de Milán.