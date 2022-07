¡Nadie lo quiere! Las 4 razones para decir no a Cristiano Ronaldo

Aunque parece una verdadera locura, para el común de los mortales, no contar con uno de los máximos jugadores en la historia del fútbol en tu plantilla esta idea no la comparten los grandes de Europa. Cristiano Ronaldo cada vez tiene menos posibilidades de jugar la Champions League al mantenerse “aferrado” al Manchester United.

CR7 busca, de la mano de su agente Jorge Mendes, un equipo para terminar su carrera pero también la meta de disputar la Liga de Campeones. El portugués ya recibió el rechazo del PSG y del Chelsea. Los blues tenían el sueño de meterlo en sus arcas pero el DT Thomas Tuchel dijo no.

Cristiano Ronaldo (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Aunque aún no se descartan posibilidades, las cuales quedan en Bayern de Munich, FC Barcelona y Real Madrid, todo parecería que cuatro factores lo alejan de clubes.

Según reseña el medio AS, su excesiva vanidad, una edad de 37 años, su elevado precio y su inflexibilidad al negociar no permitiría que otros clubes opten por tenerlo en sus respectivos planteles.

Cristiano Ronaldo (Soccrates Images/Getty Images)

Son pocos los clubes que tienen el poder económico y cumplen con los requisitos de CR7 para ficharlo. El City sonó en algún momento pero con la llegada de Haaland el sueño terminó para el cinco veces ganador del Balón de Oro.

En el caso de no conseguir club, sería la primera vez que el Comandante no juegue el máximo torneo a nivel de clubes del mundo en los últimos 20 años. El máximo goleador en competencias de la UEFA tendría un cierre de carrera desastroso al no participar en el torneo más querido.

Cristiano Ronaldo (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

Es decir, hasta finales de agosto, Europa se debatirá en celebrar una Champions sin su hijo prodigo. Por su parte, CR7 deberá analizar flexibilizar su precio o dirigirse a Arabia Saudita a terminar su espectacular carrera con un salario millonario.