¡Se acabó el sueño! Por esta razón el PSG rechazó a Cristiano Ronaldo

Los fanáticos del fútbol sueñan con tener a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en un solo equipo. Con la propuesta del mánager del Bicho al PSG esta ilusión creció pero los parisinos no tendrían en los planes al Comandante.

El portal Le Parisien fue el medio que instó a pensar en una delantera conformada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los dos enemigos estuvieron cerca de ser camaradas y demostrar su talento en su último tramo dentro del fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo (Tibor Illyes - Pool/Getty Images)

No obstante, el presidente Nasser Al Khelaifi habría dado su negativa por tres razones: términos económicos, deportivos y por un perfil bastante bling-bling. Este último término se refiere a objetos de lujo y ostentosos.

Recordar que el club francés está en un proceso de reestructuración donde un plan futbolístico es primordial más no llenarse de figuras que tarde o temprano podría salir sin pena ni gloria del múltiple campeón de la Ligue 1.

Cristiano Ronaldo (Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

“Debemos ser realistas, ya no queremos llamativos, bling-bling, es el final de las lentejuelas. Hemos hecho grandes cosas durante 11 años, pero cada año tenemos que preguntarnos cómo progresar, cómo ser mejores”, comentó el presidente tiempo atrás.

¿CR7 podrá salir del Manchester United?

El descontento de CR7 dentro de los Diablos Rojos es notorio. El luso está en la búsqueda de un club que le permita jugar Champions League o disputar un torneo internacional.

Mientras que Erik Ten Hag ha tachado que el 7 no está a la venta y no piensa dejar que se marche. “Cristiano no está en venta, forma parte de nuestros planes. Preparo la próxima temporada con él”.