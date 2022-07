“Canelo” Álvarez y el sueño de tener a Grupo Firme en los XV años de su hija

El próximo 17 de septiembre, Saúl Álvarez tendrá uno de los combates más esperados por la afición mexicana, al enfrentarse por tercera ocasión a Gennady Golovkin, en la que pinta para ser la última contienda entre estos dos.

Este duelo marcará un antes y después en la carrera de los pugilistas, pues la rivalidad ha trascendido fuera del cuadrilátero.

De hecho, en repetidas ocasiones, el púgil tapatío ha declarado que le tiene cierto resentimiento al kazajo.

Y es que, para Álvarez, Golovkin es un boxeador doble cara, ya que considera que es una persona que no es honesta y aparenta una imagen que no tiene realmente.

“¿Honesto? No, es un idiota, no honesto. Él pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es. Habla mucha mierda de mí. Dice que me respeta a mí y a mi carrera, pero en otras partes dice que soy una vergüenza como boxeador y para el pugilismo mexicano. Frente a mí dice que me respeta, por eso lo odio.

“Mi objetivo en esta pelea es retirarlo. Él sabe que llego a esta pelea más fuerte y maduro, en mi mejor momento. Voy a prepararme como una bestia, porque sólo quiero pelear ante él. Es un peleador peligroso, no hay duda de eso, pero si quieres lograr algo como yo quiero para esta pelea, tienes que arriesgar”.

— “Canelo” Álvarez, pugilista mexicano