VIDEO | Qatar vs. Ecuador cambiaría de fecha

El partido entre Qatar y Ecuador como encuentro de inauguración del Mundial de la FIFA 2022 cambiaría de fecha. Según se conoció se solicitó se adelante el partido un día antes para que la Tri enfrente a los anfitriones.

De momento, el partido entre Qatar vs. Ecuador se mantiene en el horario oficializado por la FIFA. Es decir, se jugará el lunes 21 de noviembre a las 11h00 (Hora de Ecuador), pero previo a este partido está programado el Senegal vs. Países Bajos e Inglaterra Vs. Irán.

🚨 ¡SE ADELANTARÍA EL PARTIDO INAUGURAL #QATAR 🆚 #ECUADOR! 🇶🇦🇪🇨



🎙️ @oportillasports en ECDF UIO: "El 20 de noviembre se jugaría el partido inaugural del mundial 🇶🇦" #UIOxECDF pic.twitter.com/NXYQMPh6x8 — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) July 7, 2022

El medio de comunicación de El Canal del Fútbol, parte de los medios con derechos para transmitir el Mundial, dio a conocer que se habría solicitado adelantar el partido un día antes, o sea el 20 de noviembre, y que así el partido sea el seleccionado anfitrión ante su rival (Ecuador) como ha sido en los últimos años.