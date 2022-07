Byron Castillo le respondió a Eduardo Carlezzo, el abogado de Chile que denunció a Ecuador ante la FIFA

Byron Castillo, jugador del León de México, manifestó que no guarda ningún rencor con la gente de Chile. Eduardo Carlezzo, abogado de la Federación de Chile, buscó sancionarlo y dejar a Ecuador sin el Mundial de Qatar.

“Hay personas chilenas que me han escrito muy bien, a decirme muchas cosas buenas. Acá no hay rencor de nada, mi corazón está limpio y tranquilo”, señaló Castillo en el programa De Una de Studio Fútbol y Marca 90. Además expresó que desea que ese tema quede en el pasado para no generar conflictos entre hinchadas. No debemos entrar este mundo, hay que dejar eso atrás. No hay que vivir del rencor”, agregó el lateral de la Tricolor.

Hace varias semanas se pudo apreciar el estado anímico de Byron Castillo, luego de que rompiera en llanto en el partido ante Aucas por la Liga Pro. “Sácame, sácame ya no aguanto más”, fueron las palabras que se pudieron leer de la boca de Castillo hacia Célico. Sin embargo, quedó demostrado que el jugador ha superado ese momento difícil en su carrera profesional.