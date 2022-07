EN VIVO: Atlético Mineiro vs. Emelec por la clasificación de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro vs. Emelec

El Atlético Mineiro, vigente campeón de Liga Brasileña, se mide a Emelec. Tras el empate en suelo ecuatoriano, cualquiera de los dos equipos tendrá que ganar para evitar definir en los penaltis el cupo en la siguiente etapa.

El Galo llega al Estádio Governador Magalhaes Pinto prácticamente con toda su titular y buena parte de ella descansada, pues el entrenador argentino, Antonio Mohamed, prescindió de casi la mitad para el encuentro del sábado contra el Juventus, en el que el Mineiro venció por 1-2, por el Campeonato Brasileño.

Entre los fijos figuran Hulk y el argentino Nacho Fernández. No obstante, los brasileños no podrán contar con Allan -suspendido tras el codazo que le pegó al árbitro en el partido de ida- y el técnico argentino aún no define quién será su reemplazo en el campo.

Emelec llegó sin Joao Rojas López, quien esta semana fue transferido al Monterrey mexicano. Aunque los ecuatorianos aterrizaron prácticamente con la misma titular que enfrento al “Galo” en Guayaquil saben que requieren de una hazaña para pasar a cuartos, pues de 17 partidos de la Libertadores jugados en Brasil, solo lograron el triunfo una sola vez.