Jonathan Borja no debutó en este equipo porque el hijo del dirigente se negó a darle la 10

Luis Miguel Escalada contó el caso curioso de Jonathan Borja quien ahora milita en el Always Ready de Bolivia. El delantero narró la situación que vivió el ex 10 de El Nacional y Liga de Quito en un club recién ascendió del fútbol ecuatoriano.

Jonathan Borja llegó a Cumbayá pero nunca debutó, y se pudo conocer que fueron por temas extra futbolísticos según la versión contada por Luis Miguel Escalada en La Radio Redonda. El Cumbayá FC ascendió en la presente temporada a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, los malos resultados y problemas internos han llevado a que el equipo pelee, de momento, la continuidad en la primera categoría. Luis Miguel Escalada declaró sobre varios temas negativos del club durante su paso en el ascenso a la Serie A.

#Sport | #AlwaysReady

BORJA YA SE ENCUENTRA EN LA PAZ

El ecuatoriano Jonathan Borja llegó a la ciudad de El Alto y de inmediato se sumará al trabajo del plantel de Always Ready en Huarina. El jugador llega para disputar la copa Libertadores. pic.twitter.com/7RAAF05a6V — SPORT BOLIVIA (@sportbolivia_) March 24, 2022

EL CASO DE JONATHAN BORJA

“Sé que Borja (Jonathan) fue a entrenar, tenía todo arreglado, pero si no te firman el contrato, no puedes jugar. En el amistoso entre Cumbayá contra Liga de Quito, se dio el primer encontronazo con el tema del 10. El entrenador en ese tiempo lo quería en el equipo (Luis Espinel). Con nosotros juega el hijo del Coronel (Tapia), que se llama Rommel y era el 10. Con el nuevo técnico, Carlos Calderón, lo empezó a poner”, contó Luis Miguel Escalada sobre el paso de Jonathan Borja por el club y que nunca debutó hasta que se conoció que fichó por el Always Ready de Bolivia.

Jonathan Borja y Vinicio Ángulo han llegado a un acuerdo para jugar en el Cumbaya FC — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) February 25, 2022

LAS DEUDAS DE CUMBAYÁ

“El anterior año me tocó estar ahí en Cumbayá. Hablábamos con los más grandes como Néculman, Hidalgo, Fernández y la verdad es que el club dejaba mucho que desear en todo sentido. Sorprendía que podamos ascender, ascendimos y ahora me sorprende como está parado el club. No tiene una infraestructura como un club de primera”, empezó Luis Miguel Escalada en Radio La Redonda de Quito, refiriéndose al club que llegaba a la Serie B tras quedar vicecampeón de la Segunda Categoría.

“A veces entrenan en un lugar, a veces en otro. No tienen dirigente, lo maneja Coronel (Tapia) con su familia. No hay una oficina del club. No cobrábamos ningún sueldo. En lo personal me deben del año pasado 4 meses, creo quedaron debiendo de un contrato que tenía firmado. De otro que quedé de palabra con el club, pienso que de ese fueron 7-8 meses que me imagino, ya no cobraré porque era un compromiso que tenía con ellos”, anunció Luis Miguel Escalada sobre la deuda que aún tiene el club desde el anterior año con el jugador. Cabe recordar que en los últimos días se conoció, por medio del periodista Reinaldo Romero, que el club adeuda con algunos complejos de la capital donde practicó en determinadas ocasiones. “Había chicos que necesitaban (cobrar sus sueldos) y era lamentable que los traten así. Por lo que me contaron este año no cambiaron mucho”, agregó.