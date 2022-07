Fernando Hidalgo anuncia su salida del Cumbayá FC

Fernando Hidalgo, experimentado jugador de fútbol, hizo oficial su salida del Cumbayá FC, equipo en el cual lleva aproximadamente 4 años. El capitán hizo oficial este comunicado mediante sus redes sociales.

“Hoy me despido de Cumbayá después de algunos años donde cumplí todos los objetivos personales y colectivos, ascendiéndole al equipo y dejándolo hoy por hoy en la serie de privilegio en la élite del fútbol ecuatoriano Liga Pro, me voy con la satisfacción del deber cumplido dejando siempre lo mejor de mí en el día a día, y es hora de seguir donde la voluntad de Dios me lleve como siempre lo hecho, deseo muchos éxitos y bendiciones a todos. Gracias!!”, señaló el volante que permaneció en Cumbayá durante varios años.

Fernando Hidalgo con el Cumbayá

Fernando Hidalgo hizo historia con el Cumbayá, quedó campeón de la Segunda Categoría de Pichincha, subcampeón de Segunda Categoría a nivel nacional y campeón en Serie B. Dejándolo al club en Serie A, por primera vez en su historia.

De momento se desconoce el motivo de la salida del equipo que en los últimos días a sido objetivo de denuncias por problemas administrativos. Sin embargo, la huella que deja Fernando Hidalgo en el club es enorme.