Se revela la charla de Ronaldo y Gonzalo Plata en la celebración del ascenso del Valladolid

Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano que milita en el Real Valladolid de España, fue uno de los más importantes de su equipo en el acenso a la Primera División de España. El ecuatoriano tiene buen relación con Ronaldo Nazario con quien habría tenido una interesante conversación en la fiesta del festejo del ascenso.

En entrevista con El Canal del Fútbol, Gonzalo Plata habló de la buena relación que tiene con el “Fenómeno” quien es presidente del club. Se pudo conocer en esta entrevista que ambos hablaron de su continuidad en el equipo y de la ficha de 10 millones que debería cancelar el Real Valladolid al Sporting de Lisboa para que Plata siga siendo del Valladolid.

“De que me quedó en el viejo continente, me quedó. Aún no sé en donde”, señaló el jugador sobre su futuro. El atacante tiene claro que su objetivo es jugar en el fútbol de Europa. “Hablamos muy poco, le dije a Ronaldo que quería quedarme y él me dijo que haría lo posible para que pueda quedarme”, finalizó sobre su intención de quedarse en el Real Valladolid.

Entre los interesados está el Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania y el Leeds United de la Premier League de Inglaterra.