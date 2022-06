El millonario monto que cobraría Eduardo Carlezzo a Chile por el caso Byron Castillo

El abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), Eduardo Carlezzo, ha sido uno de los protagonistas en la denuncia de Chile ante la FIFA por supuestas irregularidades en la nacionalidad de Byron Castillo. Sin embargo, el tema ya está aclarado, puesto que la FIFA determinó que Ecuador jugará el Mundial.

En principio, Chile no estaba interesado en el caso Byron Castillo; sin embargo, Eduardo Carlezzo presionó con supuestas pruebas que no tenían razón de ser, puesto que autoridades ecuatorianas determinaron la nacionalidad de Byron Castillo, particular que la FIFA no puede intervenir de forma directa.

LA CIFRA

Días atrás, el medio de comunicación La Tercera reveló parte de los honorarios y cobros que tendría el abogado, si logra el objetivo. Carlezzo cobraría $200 mil dólares si lograba convencer a la FIFA que Ecuador “hizo trampa” en las Eliminatorias con la participación de Byron Castillo. Aparte, el abogado cobraría $40 mil dólares por concepto de honorarios.

Para el profesional, la valoración no es lo único que está sobre la mesa. Como Chile, que aspira no solo a entreverarse entre las 32 mejores selecciones del mundo y, por ese logro, a asegurar los US$ 10 millones que recibe cada una de las asociaciones que consiguen clasificar al principal evento futbolístico a nivel planetario, Carlezzo brega para asegurar un monto que también resulta trascendente: el contrato que lo vincula con la ANFP establece el pago de un bono de éxito cercano a los US$ 200 mil dólares si las gestiones para obtener el cupo por la vía administrativa finalizan exitosamente.

El abogado juega, virtualmente, al todo o nada. Por toda la tramitación, lo que incluye las presentaciones ante el Comité Disciplinario, la contraofensiva ante la Cámara de Apelaciones y, eventualmente, la discusión en el TAS, acordó recibir un monto garantizado de US$ 40 mil. El resto, literalmente, estará en disputa en cada uno de los alegatos que realice, sujeto a sus posibilidades de éxito.