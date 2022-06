El CSKA Sofía desconoce de la ubicación de Jordy Caicedo y lo califica de “poco profesional”

El CSKA Sofía de Bulgaria, club donde milita el tricolor Jordy Caicedo, lanzó un comunicado señalando que desconoce el paradero del jugador, quien no se habría presentado a los entrenamientos con el club.

Mediante un comunicado señalan:

“Por el momento no tenemos información sobre el paradero del jugador. Caicedo recibió una visa y un boleto a Austria, donde tuvo que unirse hoy al campamento con sus compañeros de equipo. Más tarde supimos que el atacante no abordó el avión en absoluto. Inmediatamente, fue registrado en su domicilio, pero tampoco fue encontrado allí. Actualmente, no estamos en contacto con el jugador”.

Añaden: “El deseo del club era mantener a su máximo goleador para la próxima temporada y no permitir que la columna vertebral del equipo se agotara, sino que se fortaleciera con varias nuevas incorporaciones. La actitud poco profesional de Caicedo hacia su trabajo nos pone en una situación imprevista, de la que ya estamos buscando medidas urgentes y correctas para salir”.

Sin embargo, el representante del jugador habría señalado que el jugador está bien y que el CSKA quiere hacer un “show mediático”.