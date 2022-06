Se suspenden partidos de Copa Ecuador por manifestaciones

La Copa Ecuador sigue siendo afectada por el Paro Nacional. El torneo no ha podido desarrollarse con normalidad debido a las manifestaciones y en esta ocasión se confirmó la suspensión del partido entre Unión Manabita y Emelec.

📌 ATENCIÓN: Se suspende el partido #UniónManabita vs #Emelec en la #CopaEcuadorEcuabet por la situación sociopolítica que atraviesa el país. 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/gGIxxr0oYE — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 21, 2022

El motivo de la suspensión es las manifestaciones que vive el país que han desencadenado en cierre de vías, enfrentamientos, etc. Por esta razón, y para precautelar la integridad y seguridad de los deportistas, se ha suspendido el partido entre Unión Manabita vs. Emelec, ya que no existen las condiciones para que este duelo se lleve a cabo.

El partido único estaba pactado para este jueves a las 15h00 en Shushufindi, Sucumbíos. Asimismo, se ha decidido suspender varios partidos de los torneos formativos.

Otros partidos no han sido suspendidos, pero existe la posibilidad debido a los problemas de movilización que tendrían los equipos. A continuación la programación de los partidos de Copa Ecuador.