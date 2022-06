El baile de Cristiano Ronaldo que encendió TikTok

La próxima temporada será un completo enigma para Cristiano Ronaldo, luego de que su lugar en el Manchester United no está garantizado.

Y es que, el delantero portugués tiene el deseo de no perderse la edición de la próxima Champions League, pero los Diablos Rojo no obtuvieron su pase.

Esto puso en duda la continuidad del lusitano en el club, ya que el atacante nunca se ha perdido esta competición en su carrera.

Además, la llegada del estratega holandés, Erik ten Hag, puso aún más en duda su permanencia, pues es probable que no encaje en el estilo de juego del timonel.

De momento, CR7 se mantiene alejado de los reflectores, ya que está disfrutando sus últimos días de vacaciones.

Pese a todos los rumores que rodean al delantero portugués, el nuevo técnico del United aseveró que cuenta con él, puesto que lo considera una pieza medular en su esquema.

“Por supuesto que cuento con él. Claro que está en mis planes. Contamos con una planificación y debemos ponerla en marcha. Cristiano puede dar goles, pero primero hablé con él antes de hacerlo con ustedes.

“La razón por la que tomé el trabajo es que, aunque hay una historia fantástica, hay un alto potencial para el futuro, y es por eso que estoy aquí. No he hablado con los jugadores por ahora, necesitan un descanso para reflexionar, pero tengo muchas ganas y no puedo esperar para comenzar”.

— Erik ten Hag, técnico del Manchester United