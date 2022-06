Emotiva despedida a Dani Alves en el Barcelona de España

El lateral internacional brasileño Dani Alves no seguirá en el Barcelona la próxima temporada, según confirmo este miércoles 15 de junio de 2022 el jugador en su cuenta de Instagram, desde donde se despidió del club y de la afición azulgrana.

”Ahora sí llegó la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club, a esos colores y a esa casa… pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas en algún momento en lugares distintos”, anunció.

Alves, que el mes pasado cumplió 39 años, se mostró agradecido por “tener la oportunidad” de regresar al Barça la temporada pasada “para poder decir adiós”.

“Me gustaría agradecer también a todo el ‘staff’ por la oportunidad que me dieron de volver a este club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa. No saben lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria”, afirmó.

Marcelo despidiéndose del Real Madrid. Dani Alves marchándose del FC Barcelona. Su historia con estos gigantes del fútbol mundial no será olvidada. Gracias por tanto. LATERALES LEGENDARIOS. pic.twitter.com/HrJQgYuiA3 — Invictos (@InvictosSomos) June 15, 2022

El lateral brasileño se marcha del conjunto azulgrana tras conquistar 23, entre ellos “2 tripletes, 1 sextete y un gran libro de oro escrito”, recordó.

”Se cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún. Que el mundo nunca lo olvide: un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un león bien loco”, sentenció en su despedida.