Abogados en Chile sobre el caso de Byron Castillo: “La ANFP necesita de pruebas que posiblemente no encuentren”

Abogados de Chile advierten que las pruebas de la ANFP no serán suficientes para cambiar la decisión de la FIFA que dictaminó el fallo hacia Ecuador y clasificó al conjunto ecuatoriano al Mundial de Qatar 2022. Eduardo Carlezzo brindó una rueda de prensa con pruebas sobre el tema Byron Castillo, pero las mismas no serían suficientes.

De acuerdo con el Diario La Tercera de Chile, los documentos que presentó la Asociación chilena no pueden ser comprobados y a la vez dar aval a su acusación. El medio de comunicación destacó que pese a los esfuerzos de Carlezzo para demostrar que Byron Castillo es colombiano, “necesitan de pruebas que posiblemente no encuentren”.

“En base a los argumentos que se conocen hasta el momento, creo que la falsificación de documentos es algo complejo de probar, a pesar de las declaraciones o certificados aportados. La defensa debe tratar de enfocarse en una alteración que provenga del jugador o de la federación y no en la validez de documentos emanados, por ejemplo, del registro civil o de los tribunales de justicia”, le informó el abogado Mauricio Ríos a La Tercera.

“¿Qué faltaría para la FIFA? ¿Una confesión del jugador? creo que eso no se va a conseguir, pero tenemos la documentación que lo conecta a Tumaco”, dijo Carlezzo cuando expuso el tema el viernes pasado; no obstante, sus argumentos aún no son contundentes. De hecho, el propio Eduardo Carlezzo indicó que FIFA podría dejar todo como está, con Ecuador clasificado que es lo que está pasando de momento.

⚠️ FIFA abre expediente disciplinario por el caso de Byron Castillo.



🎙️ Eduardo Carlezzo, Abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, explicó a EFE el caso ⤵️



🔗 https://t.co/95FVFYEjLW pic.twitter.com/Iqjzmphbnu — EFE Deportes (@EFEdeportes) May 11, 2022

Por su parte, el también jurista Francisco Moya agregó que FIFA nunca cuestionará un documento emanado por un tribunal u organismo jurisdiccional del país que rige una Asociación miembro. “Si la falsedad que alega Chile se basa en la existencia de un certificado anterior, las posibilidades se reducen. La única forma que hay de contrarrestar eso es aportar nuevas pruebas. No se me ocurre cuáles puedan ser para revertir una sentencia firme”, sentenció Moya sobre lo complicado que será para Chile conseguir entrar al Mundial por el caso de Byron Castillo.

Chile solo espera la argumentación del Comité Disciplinario de FIFA, para armar una contra ofensiva que lo lleve al Comité de Apelaciones y después, de ser necesario, al TAS.