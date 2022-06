Los 20 Tricolores que estarían fijos en el Mundial

Después de que la Tricolor culminará con sus amistosos de junio ante Nigeria, México y Cabo Verde, Gustavo Alfaro comienza a tener más claro su nómina de jugadores para el Mundial de Qatar 2022. La Selección de Ecuador enfrentará a Qatar, Países Bajos y Senegal en el Grupo A de la Copa del Mundo.

A falta de 3 amistosos preparativos para el Mundial de Qatar, la Tricolor comienza a definir a los elegidos para representar a Ecuador en la Copa del Mundo. Y aunque existen algunas dudas aún, Gustavo Alfaro parece tener claro quienes irán y quienes no a Qatar.

En los tres últimos partidos, la Tricolor no encajó goles en sus amistosos. Nigeria, México y Cabo Verde no pudieron ante la buena defensiva de la Tri, y eso genera tranquilidad para lo que será el Mundial. Sin embargo, no todo es bueno, Ecuador solo logró marcar dos goles. Pervis Estupiñán marcando ante Nigeria y Jordy Caicedo ante Cabo Verde, este último de penal. La falta de gol y un hombre referencia en el ataque es uno de los dolores de cabeza del estratega argentino.

Eso sí, se pudieron ver algunas pruebas de Alfaro en los partidos que nos ayudan a determinar quienes serían los convocados para Ecuador en el Mundial, tomando en cuenta el reglamento de la International Board (IFAB) que sugirió 26 jugadores y 5 variantes.

Siendo así, el equipo de Diario Metro analiza la situación de Ecuador y concluye en que hay 20 nombres fijos para Gustavo Alfaro, dejando 6 cupos para completar la posible lista.

EN EL ARCO

Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez son los principales. Sin embargo, Pedro Ortiz ha sido del proceso y podría ganarse el puesto como el tercer arquero.

EN LA DEFENSA

Los centrales fijos para Qatar 2022 serían: Félix Torres, Piero Hincapié, Robert Arboleda y Xavier Arreaga. Mientras que Byron Castillo y Ángel Preciado son fijos por derecha y Pervis Estupiñán y Diego Palacios por izquierda.

Dentro del bloque defensivo podría sumarse Jackson Porozo, Leonel Quiñónez, Luis Fernando León y José Hurtado quienes han sido parte del proceso, pero deberán ganarse un puesto.

EN EL MEDIOCAMPO

Los volantes centrales fijos serían: Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Jhegson Méndez, Alan Franco y José Cifuentes. Por su parte, en el mediocampo ofensivo irían: Romario Ibarra, Gonzalo Plata, Ángel Mena y Jeremy Sarmiento.

En esta posición es donde más jugadores ha probado Gustavo Alfaro. Tendrán que pelear su cupo Dixon Arroyo, Michael Carcelén, Jhonny Quiñónez, Nilson Angulo, Alexander Alvarado, Ayrton Preciado, Bryan Carabalí, Washington Corozo, Janner Corozo, etc.

EN LA DELANTERA

Los jugadores que más convocatorias tienen en la Tri son Enner Valencia, Michael Estrada, Jordy Caciedo y Leonardo Campana. Pese a ello, no se descarta que se convoque a nuevos delanteros, pero han sido tomando en cuenta Djorkaeff Reascos y Bryan Angulo quienes podrían empujar para ganarse un lugar.