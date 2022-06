Jordan Gaspar sobre la dirigencia de Liga de Quito: “La directiva de Liga mandó la orden de que no cuenten conmigo. No me han respetado”

Jordan Gaspar, jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, se refirió a su actualidad en el equipo albo donde no ha sumado minutos en torneos oficiales. El jugador arremetió contra la dirigencia y acuso de que “nadie ha hablado con él en estos 6 meses”.

Gaspar, que viene del fútbol español, llegó a principios de año a Liga de Quito por pedido de Pablo Marini. Sin embargo, no ha jugado ni un solo minuto. “La directiva de Liga mandó la orden de que no cuenten conmigo en ningún aspecto. Llevo seis meses y en ese tiempo no he hablado con nadie de la directiva”, aseguró en Radio Área Deportiva sobre su situación en el club capitalino.

“El cuerpo técnico de reserva me mintió y trabajé en silencio. No me han respetado. No hay que mirarlo como jugador, hay que mirarlo como persona. Nadie ha tenido una conversación sincera conmigo”, dijo indignado sobre su situación en Liga de Quito. Cabe recordar que Gaspar había dicho que preferiría irse si no iban a contar con él, sin embargo, el cuerpo técnico de Pablo Marini decidió contratarle.

Finalmente, habló de su futuro: “Ha habido tres cuerpos técnicos y si no fui tomado en cuenta por los tres, es por algo. Si no sale ninguna oferta aquí me regresaré a España. Por el momento, sé que Cumbayá FC está interesado” finalizó.