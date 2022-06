¡La FEF y Francisco Egas se pronunciaron! “La Federación chilena y su abogado han montado un circo mediático alrededor del tema de Byron Castillo”

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se refirió al caso de Byron Castillo que ha tomado fuerza en los últimos días con acusaciones y aseveraciones por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile.

En declaraciones para Radio La Red, Francisco Egas fue crítico y fuerte sobre la posición de Chile en el caso. “La Federación chilena y su abogado han montado un circo mediático alrededor del tema de Byron Castillo. Creen que este partido se gana sembrando dudas en los medios. Es irresponsable e irrespetuoso con un país, sus autoridades, la FEF y el jugador”, explicó Egas quien argumentó que la FEF ha entregado todas las pruebas y documentación de manera transparente a la FIFA a comparación de Chile con su abogado Eduardo Carlezzo.

Abogado de Chile, Eduardo Carlezzo: "Si tuviéramos más tiempo, si no hubiera grupos sorteados, no tengo ninguna duda que tendríamos una decisión favorable"



Asimismo, Francisco Egas fue enfático en que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tomó en cuenta a Byron Castillo mientras existían dudas sobre la nacionalidad del lateral y no fue hasta que las autoridades del país decretaron que Castillo era ecuatoriano.

Egas dice que la Federación de Chile no ha mostrado pruebas contundentes en contra de Castillo: “La Federación Chilena de Fútbol incluyó un millón de suposiciones sacadas de redes sociales, pero no hay una investigación oficial”, añadió que todo se debe regir en función a los estatutos de la FIFA y no a suposiciones.

Egas envió un mensaje en contra de todos aquellos que están queriendo meter a Chile al mundial a la fuerza a costas de Ecuador, “Este circo mediático afecta el prestigio de nuestro país y sus autoridades, de la FEF y del jugador. Lamento lo que hace la Federación Chilena de Fútbol, que no ha respetado códigos, ni ha manejado el caso de forma responsable y profesional”.

Finalmente, se refirió a la posición de la FEF y las medidas legales a tomar: “Una vez que FIFA resuelva Castillo, determinaremos si las afectaciones se prestan para iniciar una acción legal para reparar los daños que estamos sufriendo, porque estamos realmente dolidos”, concluyó.