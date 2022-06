Nicolás Lapentti: “Nalbandian tiene buenos recuerdos de Ecuador”

Nicolás Lapentti y David Nalbandian, sin duda, dos de las principales figuras que ha tenido el tenis Sudamericano brindarán dos partidos de exhibición, uno en Quito el 2 de junio y el sábado en Guayaquil.

“Tengo una gran amistad hace años, jugamos muchas veces y es de las personas con las que tengo contacto todavía. Siempre quedó pendiente el poder hacer algo, él vino a Ecuador a los 19 años. — Nicolás Lapentti

En la ‘Perla del Pacífico’ se jugará en el Guayaquil Tenis Club a las 20:00 y en Quito, en el Club de Tenis Buena Vista a las 11:00. También se realizarán actividades con los niños y los auspiciantes.

Nicolás tiene muy buenos recuerdos de Nalbandian. “Cuando estuvo en Ecuador se quedó en mi casa, dice que la gente es muy amable. Estos cuatro días serán la oportunidad para que coma platos de la Costa y Sierra”.

Nicolás menciona que siempre ha sentido nervios antes de entrar a la cancha y esta no es la excepción.

“Siento nervios. Siempre en todos los partidos que jugué en mi vida, antes de ingresar en la cancha sentía nervios. Ahora, aunque me mantengo entrenando todos los días, me pregunto cómo estaré el día del partido. Quiero dar lo mejor de mí y dar un bonito espectáculo. Me motiva porque cuando voy a los clubes, los niños se acercan y te das cuenta que eres un ejemplo para alguien”.

Nicolás Lapentti y David Nalbandian

Nicolás Lapentti hace deporte 3 o 4 veces a la semana, va al gimnasio, hace cardio, también pesas, juega tenis, padel y golf, así que físicamente se mantiene activo.

Luego pasa con su familia, lleva a sus hijos al colegio por lo menos tres veces a la semana. Fuera de los eventos trabaja en la productora de televisión de los partidos del campeonato nacional y sigue trabajando en las oportunidades que se presentan.