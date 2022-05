¡No está entre los mejores! Messi no es tomado en cuenta en el mejor equipo de la Champions League

La Champions League ha informado cuáles son los jugadores, goles y equipo más destacado de la última edición 2021-2022. El máximo torneo a nivel de clubes, donde resultó campeón el Real Madrid, mostró su 11 ideal donde no aparece el considerado por mucho el mejor jugador del mundo y último ganador del Balón de Oro: Lionel Messi. (Los estragos del coronavirus en el argentino)

El panel de Observadores Técnicos de la UEFA ha seleccionado su Equipo de la Temporada 2021/22:

Arquero: Courtouis (Real Madrid)

Defensas: Alexander – Arnold (Liverpool), Rüdiger (Chelsea), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool)

Mediocampistas: Mödric (Real Madrid), Fabinho (Liverpool) y De Bruyne (Manchester City)

Atacantes: Vinicius Jr. (Real Madrid), Benzema (Real Madrid) y Mbappé (PSG).

Las grandes sorpresas de la alineación son Mbappé y Rüdiger. Estas estrellas no formaron parte de las instancias finales de la Liga de Campeones ya que fueron eliminados en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Además, los Rojos y Blancos son las escuadras con mayor cantidad de jugadores en el equipo ideal con cuatro estrellas cada uno.

Mejores goles

Varios tantos han sido nominados a mejor gol del torneo, entre ellos figuran: Karin Benzema (Chelsea vs Real Madrid); Vinicius Junior (Shakhtar Donetsk vs Real Madrid); Kylian Mbappé (PSG vs Real Madrid); Robert Lewandowski (Dynamo Kyiv vs Bayern de Munich; Marco Asensio (Real Madrid vs Inter de Milán); Alex Telles (Manchester United vs Villarreal); Sebastian Thill (Real Madrid vs Sheriff); Rodrygo (Real Madrid vs Chelsea); Lionel Messi (PSG vs Manchester City); Thiago Alcántara.

Finalmente, la Champions reveló que el brasileño Vinicius fue seleccionado el mejor jugador joven y Karim Benzema el mejor jugador de toda la competencia; el francés fue el máximo anotador con 15 tantos.