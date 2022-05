DT Martín Anselmi: “Estar en Independiente del Valle, es igual a prestigio”.

El argentino Martín Anselmi aseguró este martes, durante una rueda de prensa que, estar en el club Independiente del Valle, “es igual a prestigio” , y resaltó su satisfacción al emprender el desafío con el equipo, tras la salida del portugués Renato Paiva.

“Para mí, Independiente es igual a prestigio, (para) todo entrenador que quiere ser prestigioso, estar en Independiente del Valle, es estar cerca de ese objetivo, por lo que estamos contentos, listos y preparados para iniciar este desafío”, expresó.

Anselmi ha retornado al club, tras su paso como asistente técnico del español Miguel Ángel Ramírez, con el que el cuadro del Valle ganó el histórico título de la Copa Sudamericana de 2019, y ahora para ocupar el puesto de Paiva, que ganó el también histórico título del campeonato ecuatoriano del año pasado.

Por su parte, el directivo Santiago Morales aseveró que el vínculo de Anselmi con el Independiente del Valle, será hasta diciembre próximo, con la posibilidad de extenderlo hasta el 2024.

En la casa #EstadioBancoGuayaquil 🏟️ resuena un ritmo conocido 🕺. Todo listo ✅ para dar la Bienvenida a Martín nuestro nuevo DT.#UnClubDiferente pic.twitter.com/mMDctnHNFi — Independiente del Valle (Desde 🏟️) (@IDV_EC) May 30, 2022

El técnico, de 36 años, dijo que, dentro del proceso a emprender con el equipo, estará el análisis del perfil de cada jugador con que cuenta el club, analizando sus características y la versatilidad de cada uno de ellos para aportar al equipo.

Para Anselmi, al actual Independiente, “a simple vista le faltan extremos. Analizaremos todo eso, sin descuidar a los jóvenes que vienen saliendo de las formativas del club”.

“Arrancamos un nuevo proceso, porque el fútbol está en constante evolución y crecimiento, ahora toca seguir construyendo dentro de todo lo bueno que viene haciendo el club, matizando en lo que creemos y deseamos”, expresó.

Por su parte, el gerente deportivo del club, Roberto Arroyo, lamentó las recientes declaraciones del técnico Renato Paiva, relativas a que con Anselmi venían negociando su vinculación, aun estando Paiva en funciones.

“Sorprendidos del comentario de Paiva, hablar de que Martín (Anselmi) ha estado serruchando el piso de Paiva, no viene al caso, porque quien puso la renuncia y dejó al club para irse al León de México, es Paiva” , precisó Arroyo.

Sobre el tema, Anselmi dijo no conocer a Paiva, por lo que no puede hablar ni en bien ni en mal, pero anotó que ayer, lunes, intentó reunirse con él, pero que no fue posible. “Ahora entiendo por qué no fue posible, si yo lo conociera, solo hablaría en bien de él”.

Independiente del Valle procurará defender el título local del 2021, intentando ganar la segunda fase del torneo desde julio próximo, para disputar la final contra Barcelona, también disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Lanús, de Argentina, y participará en la Copa Ecuador.