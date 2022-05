¿Cuántos encebollados podría comprar al día con lo que gana Mbappé?

Los salarios de los deportistas cada vez son más desorbitantes. Actualmente, el atacante francés Kylian Mbappé es la estrella del balompié mejor pagada del mundo al renovar su contrato con el París Saint Germain (PSG).

El diario italiano La Republicca afirmó que los parisinos pagarán 50 millones de euros (USD 53 millones) netos por cada año que tiene firmado “Donatello” con el club de la capital francesa. Es decir, hasta el 2025 se embolsará 150 millones.

Con este monto económico en su futuro, cabe una pregunta: ¿Qué puede comprar con tanto efectivo? Aunque existen miles de respuestas, para entender la magnitud del sueldo lo vamos aplicar al consumo de un plato típico ecuatoriano: el encebollado.

Depende el tipo, establecimiento y ciudad, el encebollado tiene un valor. No obstante, el mismo oscilaría entre los USD 5. Por esa razón, Kylian tendría la posibilidad de comprarse más de 29 mil de estos platos al día.

¿Cómo es posible?

Hay que dividir su sueldo anual de más de 53 millones para doce meses (año calendario). El resultado ( más de 4 millones de dólares por cada mes) lo volvemos a dividir por el total de días de un mes: 30.

El resultado final es de 149 mil dólares por día, monto que ganaría Mbappé. Este monto se lo divide por el valor promedio de un encebollado (USD 5) lo que da irrisoria cifra de más de 29 mil platos que podría adquirir con su sueldo el jugador galo.

Le importa más el dinero

El francés Kylian Mbappé aseguró que su elección ha sido quedarse en su país, para estar “en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG”, y que “siempre” ha “hablado de fútbol y de títulos”, pero “nunca de dinero”.

“Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo”, dijo.

En una entrevista con el diario “Marca” tras anunciar el pasado día 21 la renovación de su contrato con el PSG hasta 2025, Mbappé consideró que “es una buena decisión” y dio “las gracias a todos los aficionados del Real Madrid y a todo el club”, porque le “dieron todo el amor posible”.

“He pensado mucho en lo que podía hacer y en lo que puedo ser. Mi elección ha sido quedarme en mi país porque soy francés y estar en el nuevo proyecto, en la nueva era del PSG. Creo que es una buena decisión porque es mi decisión”, afirmó