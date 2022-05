¡Se acabó el sueño! Barcelona no puede encontrar la victoria y terminó eliminado

La crónica de una muerte anunciada fue lo que se vivió este miércoles en Uruguay. Barcelona SC jugó más con garra que con técnica el partido contra Montevideo Wanders, donde empató (0-0) y terminó eliminado de la Copa Sudamericana.

El Ídolo, quien a principió de temporada ilusionó a su hinchada, ahora termina por ser un desastre. Los toreros, de la mano de Jorge Célico, experimentaron su segunda eliminación en torneos internacionales.

Barcelona SC (Matilde Campodonico/AP)

Los canarios no consiguieron ganar en territorio visitante y de esta manera quedaron en la segunda posición del grupo A y así eliminados en Sudamericana. Por su parte, Lanús hizo su trabajo en casa y pasó a octavos final de esta competencia; ganó 1-0 a Metropolitanos

Desarrollo del juego

Barcelona buscó en múltiples ocasiones, sobretodo en el primer tiempo, el tanto que le dé la clasificación pero el arco de los charrúas se cerró. Más de 21 remates se dio por parte del conjunto amarillo pero no bastó.

Barcelona SC (Matilde Campodonico/AP)

Una vez más, Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani no estuvieron finos para marcar. Los cambios de frente y desligues por la zona lateral fue la tónica del partido, los cambios a Célico no le dieron resultado y la secuencia de pases no se plasmó.

Barcelona sumó su quinto partido seguido sin conocer la victoria. Ahora, el ídolo debe enfocarse en la última fecha de la LigaPro donde podría sellar su pase a la final del campeonato nacional. Recibirá a Cumbayá.

Los toreros se unen a Universidad Católica, 09 de Octubre y Liga de Quito como los equipos ecuatorianos que no pasaron a la siguiente ronda.