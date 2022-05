Empresario ecuatoriano sobre caso Byron Castillo: “Yo tengo las pruebas que los chilenos necesitan”

Carlos Yazbek, un empresario ecuatoriano aseguró que cuenta con las pruebas que los chilenos necesitan sobre la nacionalidad de Byron Castillo. “Se puede dar una información, pero se debe dar algo a cambio”, dijo en una entrevista con el medio de Chile La Tercera.

“Tengo una demanda en contra de Castillo por el 50% de los derechos económicos de su pase. Hay temas contradictorios respecto de su nacionalidad. Tengo documentación que acredita todo esto. En la vida hay que ser leal. Yo siempre he tenido el 50% de los derechos del jugador. Hace más de cuatro años. Fue el empresario del club donde estaba él, Norteamérica, de Zambrano, ese delincuente. Él se quedó con la otra mitad. Ellos hicieron una doble venta y eso es penado por la ley”. — Carlos Yazbek

Afirmó que es el único que tiene documentos y es quien podría demostrarlo Sin embargo, dijo que no dirá nada por teléfono y lo hará en su debido momento. ”Todo el mundo puede decir lo que sea, pero pocos los pueden demostrar”.

¿Por qué ofrece las presuntas pruebas a Chile?

“Todo esto también pasa por un tema económico. Nosotros hicimos una gran inversión en el jugador y después veremos cuál es el camino. Se puede dar una información, pero se debe dar algo a cambio”, dice Carlos Yazbek.

Al cuestionado por la nacionalidad de Castillo dijo que para llegar a comprobar que es colombiano “tienen que hablar con mi abogado, quien tiene la información necesaria” (...) Yo tengo las pruebas que ustedes los chilenos necesitan para que ganen mucho dinero y que hagan muchas cosas”. — Carlos Yazbek

¿Ha hablado con la FEF del tema?

Yazbek mencionó que no lo ha hecho. “Si me llaman podríamos ver el tema. Soy la única persona que, verdaderamente, tengo documentos (...) Pero yo no voy a conversar con ellos, es la verdad. Quisieron contactarme, pero no conversaré con ellos. Tuvieron mucho tiempo para hablar conmigo para arreglar esto y nunca lo hicieron. Por eso tuve que recurrir a la justicia ordinaria”. Además dijo que con Chile sí hablaría.

Tras las revelaciones de Carlos Yazbek, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Mencionaron que esperan las pruebas y fue criticado llamándolo judas y traidor. Estos son algunos de los comentarios.

“Una vez, un amigo mío ecuatoriano me dijo: “el peor enemigo de un ecuatoriano es otro ecuatoriano”; y parece que no se equivocaba. Veremos cómo acaba todo este tema” escribió un usuario.

¡DESCONCERTADO! Ecuatoriano come ecuatoriano; hay tres opciones: 1 ambición económica; 2 fama y 3 estupidez.

Una vez, un amigo mío ecuatoriano me dijo: "el peor enemigo de un ecuatoriano es otro ecuatoriano"; y parece que no se equivocaba.

Veremos cómo acaba todo este tema, por mi parte seguiré manteniendome enterado de todo y lo compartiré.https://t.co/DAtnyTenVX — Percy Goles (@percy_goles) May 25, 2022