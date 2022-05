Byron Castillo recibirá ayuda psicológica y no viajará a Montevideo para enfrentar a Wanderers

Byron Castillo no fue convocado por el técnico Jorge Célico para viajar a Uruguay para disputar el encuentro que Barcelona tiene ante el Montevideo Wanderers este miércoles 25 de mayo, por la Fecha 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana, en la que el conjunto ecuatoriano se juega la clasificación para los octavos de final.

Al estado emocional de Castillo se suma también una situación legal que le deja fuera del partido en Montevideo, y es que el lateral derecho afrontaría un juicio de pensión alimenticia, razón que ya le impidió viajar la pasada semana a Venezuela para jugar ante el Metropolitanos (2-2).

🔥 "HAY QUE MEJORAR MUCHO": Jorge Célico habló en la previa de una semana clave para #BarcelonaSC en la CONMEBOL Sudamericana.





“Él se va a quedar, por el tema familiar y legal que tiene que solucionar”, comentó el presidente del Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, quien añadió que aprovecharán que no viaja a Uruguay “para recuperarlo en la parte psicológica”.

"Siempre como Barcelona estamos atrás del estado de los jugadores, de todo tipo. Ayer hablamos mucho con Byron (Castillo), él se va a quedar, no va a viajar por el tema familiar y aprovechamos para recuperarlo en la parte psicológica"

Alfaro Moreno, presidente de #BarcelonaSC.





Desde las redes sociales del Barcelona SC también se mandó un mensaje de apoyo al jugador: “Todos somos Byron”.

Varios compañeros de Castillo en Barcelona SC y en la selección de Ecuador también le demostraron su apoyo ante esta situación. Mientras, continúa en la FIFA el proceso abierto por la demanda de Chile, que busca demostrar una presunta alineación indebida de Ecuador en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 al considerar que Byron Castillo obtuvo su nacionalidad ecuatoriana con documentos falsos.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) niegan rotundamente que hayan incurrido en alguna ilegalidad, pues todas las convocatorias de Castillo con la Tricolor se hicieron cuando ya tenía la nacionalidad ecuatoriana legalmente otorgada por el Estado.

El fin de semana se pudo apreciar el estado anímico de Byron Castillo, luego de que rompiera en llanto en el partido ante Aucas por la Liga Pro. “Sácame, sácame ya no aguanto más”, fueron las palabras que se pudieron leer de la boca de Castillo hacia Célico.

FUTBOL Y SALUD MENTAL









“Byron Castillo es una víctima del poder mediático de los tiempos modernos. El chico tiene una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Es más, para mí es admirable que se ponga a entrenar”, dijo Célico después del encuentro

“Cuando veía lo que le pasó, me dio mucha pena. No hago el cambio antes porque hubiera sido un golpe mortal y de ahí viene el penal. Prefiero quedarme con la faceta de ser humano, de pensar en los jugadores y no en un resultado”, añadió el DT. Célico pidió a los medios de comunicación que se traten los temas con más cuidado “porque detrás de cada uno hay cosas que duelen y hay que tratar de ayudar”, al enfatizar que “Byron tiene una carga emotiva muy difícil de llevar”.