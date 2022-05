Video: la movida que permitió a Richard Carapaz ser virtual segundo en el Giro de Italia

El Giro de Italia ha sido una montaña rusa de emociones. En este miércoles, en jornada para los velocistas, el ecuatoriano Richard Carapaz bonificó tres segundos al ganar el sprint intermedio.

Con esta victoria parcial, la Locomotora se colocaría virtualmente en la segunda posición a 12 segundos del líder Juan Pedro López; es tercero por las milésimas de segundo de diferencia entre competidores. Es decir, el campeón olímpico igualaría a Joao Almeida; el portugués es el gran rival por la maglia rosa.

Saludos desde Guayaquil Ecuador 🇪🇨 Vamos Richard carapaz 🚲 por ese primer lugar 👍#ELGIROENDIRECTV pic.twitter.com/aV6gAQx0Uq — jose Quimi BSC 💛 (@Jose37love) May 18, 2022

El sprint no solo fue ganador por Richie, también lo siguió su amigo y compatriota Jhonatan Narvaéz. Con esta bonificación el oriundo del Carmelo desplazó a Romain Bardet en la general.

El resultado es momentáneo de cara a la finalización de la decimoprimera etapa de la corsa Rosa. De igual manera, la diferencia es mínima de cara a las etapas de media y alta montaña.

El gran reto está cerca

Este domingo 22 de mayo será la segunda jornada de alta montaña con puertos de segunda y primera categoría. En esta ocasión se prevé que el carchense use un leño rojo para volver atacar y bonificar.

Recordar que este domingo 15de mayo protagonizó una jornada inolvidable, llegando tercero y recortando casi 2 minutos con el actual líder.

🇮🇹 #Giro Así fue el sprint intermedio, que le permitió a Richard Carapaz🇪🇨 (IGD) bonificar 3” en la clasificación general 🔥💗

pic.twitter.com/ZJhcEb3RyX — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) May 18, 2022

Abandono

Además de la escalda de Richie en la general, en la etapa 11 no arrancó el ciclista eritreo Biniam Girmay. El mismo hizo historia al granar su primera etapa en una gran vuelta.

El daño provocado por el impacto del corcho hizo que Girmay tuviese que ir directo al hospital, por lo que no pudo atender a los medios en rueda de prensa. Desde RCS contaron a AS que cuando Girmay bajó del podio empezó a decir a los organizadores que no veía nada por su ojo izquierdo pasados 15 minutos desde el impacto.