Hincapié también manda un mensaje a los chilenos

Las patadas de ahogado que está dando la Federación de Fútbol de Chile para llegar a Qatar ha provocado que figuras del mundo deportivo se pronuncien, incluido el referente de la Tricolor Piero Hincapié. La actual figura del Bayer Leverkusen apuntó en una reciente entrevista que su compañero Byron Castillo es 100% ecuatoriano.

Durante sus declaraciones añadió que este “problema” que ha llegado a manos de la FIFA no afecta a la Selección. Ratificó que ellos no se meterán en este tema y dejarán la decisión en los entes competentes.

A la par sentenció que Ecuador irá al Mundial y no cree que nada malo suceda en los restantes meses para participar en la máxima cita del balompié.

“La verdad que no ha afectado en nada a nosotros. Nosotros no nos metemos en ese tema, que arreglen el tema de selección a selección en la FIFA. No nos metemos en eso, no tenemos nada que ver. Byron Castillo es ecuatoriano 100%, no va a haber ningún problema. Y Ecuador obviamente va a estar en el Mundial, no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial”, dijo.

Asimismo aprovechó para agradecer el apoyo que han tenido, él y demás compañeros, por parte de la afición ecuatoriana. “El Mundial es lo mejor que le puede pasar a un futbolista y nosotros como jugadores de la Selección estamos dispuestos a entregarlo todo en los partidos que nos toque”.

Registro civil sobre Castillo

El Registro Civil de Ecuador respondió a la prensa chilena y afirmo que “Byron David Castillo Segura consta como ciudadano ecuatoriano en los registros físicos y digitales de la Dirección General de Registro Civil, identificación y cedulación del Ecuador”. Es decir un tema que está claro para las autoridades ecuatorianas.

Castillo participó en los últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar. Directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) han dicho que consultaron previamente a la FIFA sobre el caso Castillo y recibieron la garantía de que todo estaba en orden para alinearlo.

El respaldo al jugador frente a las dudas le ha llegado hasta del presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, quien aseguró recientemente que “Byron Castillo es más ecuatoriano que yo”. Además de la selección absoluta, el lateral de Barcelona también ha participado en calidad de ecuatoriano en las copas Libertadores y Sudamericana como jugador del club canario.